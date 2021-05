Epic pourrait apporter Rocket League aux appareils mobiles

Epic avait l’intention d’apporter le titre complet de Rocket League sur les smartphones et les appareils mobiles, suggère un document divulgué.Sous un nouveau client, le jeu prendrait en charge le jeu croisé et la progression croisée.Il n’est pas clair si Epic travaille toujours sur le projet.

Selon un document interne divulgué, Epic Games pourrait apporter le titre à part entière de Rocket League de Psyonix sur les appareils mobiles.

Téléchargé par The Verge (h / t Android Police), le document suggère qu’Epic développe un «client de nouvelle génération» qui apportera «l’expérience de jeu complète» aux plates-formes mobiles et autres. Sous ce client, le jeu proposerait un jeu croisé et un partage de progression sur toutes les plates-formes.

Alors que Rocket League Sideswipe – une première version mobile 2D du titre de football automobile – est déjà en développement pour mobile, ce document indique les objectifs plus larges d’Epic pour le jeu.

Le document renverse beaucoup de détails sur les plans d’Epic 2021, mais il y a quelques choses à noter. Pour commencer, il est daté de juin 2020. Il est possible qu’Epic ait arrêté ce développement bien avant son procès avec Apple. Ce document ne garantit pas que Rocket League sera disponible sur les appareils mobiles à l’avenir.

Néanmoins, le deuxième trimestre 2021 était la date fixée pour une version bêta mobile. Si Epic a toujours des plans pour un tel projet, attendez-vous à en savoir plus dans les mois à venir. La vision de la société pour Rocket League pourrait être un énorme coup de pouce pour les joueurs et le jeu.