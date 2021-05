Epic poursuit la société AR Nreal pour contrefaçon de marque

Le fabricant de Fortnite Epic Games poursuit la société de réalité augmentée Nreal en justice, affirmant qu’elle enfreint sa marque.

Comme rapporté par The Verge, les avocats d’Epic affirment – vous l’avez deviné – que Nreal ressemble trop à sa propre marque Unreal Engine. Dans le procès, la firme Fortnite dit qu’il s’agit d’un acte intentionnel. Ce procès fait également suite à l’opposition d’Epic à Nreal qui a enregistré cette marque aux États-Unis, ce qui a donné lieu à de «longues négociations de règlement [that] ont été infructueuses. “

«Ce n’est pas un hasard si Nreal a donné à ses lunettes le nom du moteur leader de l’industrie pour la création de contenu tridimensionnel immersif et interactif», ont écrit les avocats d’Epic.

«La section développeur du site Web de Nreal répertorie Unreal Engine d’Epic comme l’une des trois plates-formes de développement disponibles pour permettre aux développeurs de créer du contenu pour les lunettes de Nreal. Nreal connaissait et est bien conscient d’Epic et de ses marques Unreal. a déjà développé et vendu un jeu à utiliser avec ces lunettes. Nreal échange délibérément les droits d’Epic, semant la confusion et agissant avec un mépris cruel pour les droits antérieurs d’Epic. “

S’adressant à Eurogamer, un porte-parole de Nreal a déclaré que le procès “manquait de mérite”.

“Nreal est une startup innovante et en pleine croissance qui établit une nouvelle norme pour la réalité augmentée”, ont-ils déclaré.

<< Reconnue comme une entreprise révolutionnaire par les consommateurs et les développeurs, Nreal s'est forgé une réputation de premier fabricant de matériel de lunettes de réalité mixte et de réalité augmentée actuellement vendues en Asie et en Europe. Nous sommes au courant du litige intenté par Epic. Nous respectons les droits de propriété intellectuelle, mais nous pensons que ce procès n'a pas de fondement et prévoyons de nous défendre vigoureusement contre les réclamations d'Epic. "

Epic est, bien sûr, déjà au milieu d’une bataille juridique avec Apple pour le moment.

