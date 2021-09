Epic remporte le procès de Fortnite App Store contre Apple

Dîner de poulet gagnant gagnant pour Epic Games. Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

Aujourd’hui, un juge du tribunal de district américain a statué en faveur d’Epic Games dans son procès contre Apple. En conséquence, Apple ne peut plus imposer que les achats effectués dans les applications sur ses propres appareils passent par l’App Store. Apple avait précédemment collecté 30% des revenus des achats effectués dans Fortnite d’Epic Games.

En 2020, Apple a retiré Fortnite de la boutique iOS après qu’Epic ait offert à ses utilisateurs une remise sur les V-Bucks s’ils les achetaient en dehors de l’App Store. Epic a pris cette décision en réponse à la collecte par Apple de 30% des bénéfices générés par les achats V-Buck sur les appareils Apple. Le développeur de Fortnite a lancé une campagne publique en utilisant le hashtag #FreeFortnite qui a qualifié la pratique d’Apple de déraisonnable. Cela a été rapidement suivi par le dépôt d’une plainte par Epic contre Apple en août 2020.

Vous trouverez ci-dessous la section pertinente de l’injonction telle que décidée par la juge Yvonne Gonzalez-Rogers :

La Cour, après avoir examiné les éléments de preuve présentés au tribunal dans cette affaire et conformément à ses conclusions de fait et de droit, ORDONNE ce qui suit :

1. Apple Inc. et ses dirigeants, agents, préposés, employés et toute personne participant activement à un concert ou à une participation avec eux (« Apple »), sont par la présente interdits et enjoints en permanence d’interdire aux développeurs (i) d’inclure dans leurs applications et leurs boutons de métadonnées, liens externes ou autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des mécanismes d’achat, en plus des achats intégrés et (ii) la communication avec les clients via des points de contact obtenus volontairement des clients via l’enregistrement de compte dans l’application.