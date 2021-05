Epic reprend la plate-forme ArtStation

Le fabricant de Fortnite Epic Games a fait une autre acquisition axée sur le développement dans ArtStation.

Dans un article sur son site Web, la société a révélé qu’elle avait acheté la plate-forme pour une somme non divulguée et avait déjà modifié les conditions de partage des revenus sur ArtStation. Là où auparavant la société avait réduit de 30%, elle est maintenant de 12%, conformément à Epic Games Store.

«Au cours des sept dernières années, nous avons travaillé dur pour permettre aux créateurs de présenter leur travail, de se connecter aux opportunités et de gagner leur vie en faisant ce qu’ils aiment», a déclaré Leonard Teo, PDG et co-fondateur d’ArtStation. «Dans le cadre d’Epic, nous serons en mesure de faire avancer cette mission et de redonner à la communauté d’une manière que nous n’avons pas pu faire par nous-mêmes, tout en conservant le nom et l’esprit ArtStation.»

Marc Petit, vice-président et directeur général d’Unreal Engine, a ajouté: «Nous sommes ravis qu’ArtStation rejoigne Epic alors que nous travaillons pour accélérer le développement et la croissance de la communauté des créateurs dans le monde entier. L’équipe de direction ArtStation apporte un talent extraordinaire et une expérience inégalée dans le soutien d’une communauté et d’un écosystème de créateurs dynamiques. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour fournir aux créateurs un accès à encore plus de ressources et d’outils, leur permettant ainsi de faire de leur mieux. »

Il s’agit de la dernière d’une longue série d’acquisitions qu’Epic a réalisées ces dernières années. Rien qu’en 2021, la société a acheté Capturing Reality, Tonic Games Group et Rad Game Tools.

