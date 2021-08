Epic révèle le pack “Minty Legends” dont la sortie est prévue pour novembre

Obtenez le scoop sur le dernier ensemble cosmétique Minty de Fortnite.

Les cosmétiques Fortnite Battle Royale de nos jours sont un sou une douzaine principalement parce qu’Epic Games en a créé tellement au cours des quatre dernières années. Les développeurs ont tout fabriqué, des concepts véritablement originaux aux collaborations uniques avec des jeux vidéo et des films populaires. Cependant, quelque chose est rafraîchissant dans la capacité d’Epic à transformer une tenue déjà reconnaissable en quelque chose de plus désirable.

Entrez dans le pack Minty Legends, qui comprend les skins Aura, Bomber et Oro avec l’esthétique exceptionnelle des vacances “menthe”. Les fans de longue date de Fortnite se souviendront de la Merry Minty Axe, une pioche rare que les joueurs ne pouvaient échanger qu’avec un code de Gamestop. Epic a depuis créé une multitude de skins avec le même attrait cosmétique. Eh bien, à partir du 2 novembre, les joueurs peuvent acheter le pack Minty Legends et se procurer la dernière collection.

Que contient le pack Minty Legends ?

Ce n’est pas parce que c’est l’été que vous ne pouvez pas commencer à planifier votre nouveau look de vacances cool ❄️ Disponible le 2 novembre 2021, le pack Fortnite Minty Legends comprend :

-3 nouvelles tenues

-Nouveaux Pioches et Back Blings

-1 000 V-Bucks

-Et plus! Lisez à ce sujet ici : https://t.co/v5FSEuF4Ki pic.twitter.com/fzqi5ZZgRF – Fortnite (@FortniteGame) 13 août 2021

Le pack Minty Legends comprenait dix articles, dont trois skins, trois blings back, trois pioches, un wrap et un bonus de 1 000 V-Bucks. Les skins de base sont des “personnages préférés des fans” Aura, Bomber et Oro avec l’esthétique mentholée.

Voici la liste complète des produits cosmétiques par Epic Games :

Fresh Aura – Obtenez les marchandises et gardez-les au frais. Minty Bomber – L’avenir s’annonce frais… Skellemint Oro – Minty Mayhem, une obsession rafraîchissante. Trois Blings rafraîchissants Trois pioches à harponner Un enveloppement chaud épicé 1 000 V-Bucks supplémentaires inclus

Le pack devrait sortir le 4 novembre, juste à temps pour la saison hivernale. Il sera disponible à l’achat directement via Fortnite sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch et auprès de certains détaillants tels que Gamestop, Target, Walmart et plus encore. Epic n’a pas communiqué le coût de cet ensemble.

Bien qu’obtenir la hache Merry Minty soit difficile de nos jours, cela pourrait être le plus proche que vous obtiendrez!