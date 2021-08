Epic s’associe à l’événement Time for Martin Luther King Fortnite

Après avoir fait équipe avec Marvel, Travis Scott et Christopher Nolan, la dernière collaboration d’Epic sur Fortnite est un… événement éducatif Martin Luther King.

La société de jeux s’est associée à Time pour une nouvelle expérience interactive appelée March Through Time, qui détaille la Marche de 1963 à Washington pour l’emploi et la liberté, un rassemblement qui a permis de recueillir le soutien du mouvement des droits civiques aux États-Unis. C’est également là que le Dr King a prononcé le discours désormais emblématique “J’ai un rêve”.

L’événement March Through Time se déroule dans une version de Washington DC appelée DC 63 où les joueurs peuvent voir les médias de l’époque.

“Fortnite Creative est un moyen pour quiconque de créer de nouvelles expériences fantastiques et de les publier auprès d’un public de millions de personnes, le tout dans l’une des destinations les plus populaires au monde pour le divertissement social et le gameplay”, a déclaré Nate Nanzer, vice-président des partenariats mondiaux d’Epic. “Nous avons été honorés d’aider TIME Studios à donner vie à un moment aussi marquant dans la lutte en cours pour les droits civils au sein de Fortnite Creative.”

Le président de Time Studios, Ian Orefice, a ajouté : « La mission de Time Studios est d’adopter de nouveaux formats innovants pour raconter les histoires les plus marquantes du monde. Nous sommes ravis de présenter notre toute première expérience de jeu et d’étendre notre projet révolutionnaire The March, qui a commencé comme une exposition immersive, dans l’événement éducatif mondial March Through Time in Fortnite Creative.

Vous pouvez consulter une bande-annonce de l’événement ici :

