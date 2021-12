EPIC se rebaptise pour un avenir métavers

Le contenu sera disponible sur l’application du réseau, EPIC ON, pour un public du monde entier.

EPIC, la chaîne d’infodivertissement d’IN10 Media Network, prévoit d’ajouter une autre dimension à ses offres, en faisant évoluer sa personnalité de marque, dans l’air du temps. Selon le réseau, à partir du 16 décembre, EPIC subira une refonte de la marque et une programmation qui s’efforce de se développer au-delà et de forger un avenir pour l’infodivertissement ; encapsulant succinctement la vision avec la phrase – « Soch Se Aage ».

EPIC est la première plate-forme indienne à présenter exclusivement du contenu centré sur l’Inde en hindi, a déclaré Aditya Pittie, directeur général d’IN10 Media Network. « L’univers médiatique est sur le point de se transformer en un métavers. « Glocal » n’est plus seulement une phrase de manuel pour l’avenir, mais l’essence même du public moderne qui a exploré tout ce qui est disponible dans le monde entier et qui a soif de plus. C’est ce « plus » qui est au cœur de la nouvelle philosophie de marque d’EPIC et sera la pierre angulaire de la présentation du contenu « Soch Se Aage » – au-delà de l’univers connu des connaissances, des idées et des histoires ; dans le métavers d’un avenir passionnant qui continue de célébrer l’Inde », a-t-il ajouté.

La première étape vers cet avenir consiste en une multitude de nouvelles programmations qui entrent dans cette nouvelle vision tout en recréant l’ancienne magie de ses spectacles emblématiques dans une présentation réinventée. En commémoration de Vijay Diwas, le premier déploiement de la gamme de nouveau contenu est Lakshya 1971 – Vayusena Ke Veer Yoddha, ancré par Harman Singha. Le réseau lancera également une série documentaire en quatre parties sur le service postal indien – India Post – Dhaage Jo Desh Jode, racontée par Akul Tripathi. Jugaad Mania, Retrouvailles – Le combat d’une nation pour son peuple, Raja Rasoi Aur Anya Kahaaniyaan, sont également quelques-uns des nouveaux spectacles en préparation. En outre, le réseau prévoit également d’apporter des projets internationaux qui résonnent avec la nouvelle philosophie de la marque.

En synchronisation avec les originaux diffusés, il existe une poignée d'offres numériques qui offrent une touche d'infodivertissement tout en faisant avancer la nouvelle philosophie. EPIC Khoj s'efforce de retracer les racines des communautés indiennes tandis que What's in the Name explore les histoires et les mythes derrière la façon dont diverses villes, rivières, lieux historiques et bien plus encore ont obtenu leurs noms. Short Mid-Wicket Tales est un trésor pour débloquer des histoires et des anecdotes liées au cricket.

