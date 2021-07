Epic Spider-Man: No Way Home Fan Art montre le nouveau costume possible de Tom Holland

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel a été retardée, mais a finalement démarré grâce aux émissions sur Disney + et à la sortie de Black Widow cette semaine. Il y a un certain nombre de projets de films très attendus en préparation, en particulier Spider-Man: No Way Home de Jon Watts. Des rumeurs circulent à propos du trio, et les nouveaux costumes de Tom Holland ont apparemment été divulgués grâce à la marchandise. Le nouveau fan art de No Way Home montre l’un de ces nouveaux costumes, et wow.