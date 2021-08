in

Pourtant, le fan art montré ci-dessus montre le potentiel de narration et d’action du Batcycle dans le prochain film Flash. Les fans sont ravis d’apprendre que Ben Affleck serait de retour dans son rôle de signature, et on ne sait pas quel type de badasserie suivra. Espérons simplement qu’il partagera l’écran avec Batman de Michael Keaton.