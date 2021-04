En août 2020, Apple a supprimé Fortnite de l’App Store après une mise à jour qui a contourné le système d’achats intégrés de l’App Store. Depuis lors, Apple et Epic Games se sont battus devant les tribunaux – et maintenant les constatations de fait et les conclusions de droit déposées par Apple auprès du tribunal nous donnent plus de détails sur ce à quoi s’attendre de ce procès.

Les conclusions d’Apple sont devenues publiques jeudi avec les arguments qu’elle espère prouver lors du procès. Une fois de plus, Apple fait valoir dans ses déclarations juridiques que l’App Store a créé de nouvelles opportunités qui n’existaient pas auparavant. La société affirme que l’App Store est devenu extrêmement important pour l’économie alors que le secteur des applications déplace des millions de dollars dans le monde.

L’un des arguments contre les accusations de pratiques anticoncurrentielles stipule que «la grande majorité des applications sont gratuites à télécharger», ce qui signifie que l’entreprise ne perçoit aucune commission de leur part. Apple note que l’App Store est en concurrence avec d’autres plates-formes numériques telles que Google Play, Microsoft Store et PlayStation Store, ce qui suggère que les développeurs peuvent toujours choisir d’offrir leurs applications pour d’autres appareils également.

Les résultats soulignent que certaines de ces plates-formes interdisent même aux joueurs d’avoir quelque chose appelé «jeu inter-portefeuille», ce qui a pour conséquence que les achats en jeu ne sont pas synchronisés avec d’autres appareils. Fait intéressant, les remplissages indiquent également que «les services de streaming de jeux en ligne promettent encore plus de pression concurrentielle», mais Apple lui-même limite toujours le fonctionnement des jeux en streaming sur iOS.

Cependant, un argument clé qu’Apple a réitéré est que, contrairement à ce que dit Epic, l’App Store ne domine pas le marché du jeu, il ne peut donc pas être considéré comme un monopole. «Apple n’a pas de monopole ni de pouvoir de marché sur le marché de produits pertinent pour les transactions d’applications de jeux. Et rien ne prétend qu’elle disposait d’un tel pouvoir lorsque les restrictions en cause ont été imposées autour du lancement de l’App Store », a déclaré la société.

Projet Liberty

Selon Apple, Epic Games a embauché des agences de relations publiques en 2019 pour travailler sur une stratégie médiatique appelée «Bibliothèque de projets» visant à présenter Apple «comme le méchant». En octobre 2020, la juge Yvonne Rogers craignait qu’Epic sache exactement ce qu’il faisait avec la mise à jour controversée de Fortnite, ce n’est donc pas une surprise.

Pour sa défense, la société basée à Cupertino affirme que l’App Store, iOS et tous ses logiciels sont des propriétés intellectuelles et qu’elle n’a aucune obligation de concéder de telles propriétés à des tiers.

La revendication de maintien du monopole d’Epic repose sur l’idée que les lois antitrust empêchent Apple d’imposer des conditions à l’utilisation sous licence de sa propriété intellectuelle et imposent à Apple le devoir de traiter avec Epic aux conditions préférées par Epic – au détriment des autres développeurs. et les consommateurs. Mais Apple n’a aucune obligation de concéder une licence sur sa propriété intellectuelle et, à part une exception limitée non applicable ici, les entreprises sont libres de choisir les parties avec lesquelles elles traiteront, ainsi que les prix, les termes et conditions de cette transaction.

Apple fait également appel au fait qu’Epic Games a généré plus de 700 millions de dollars de revenus auprès des consommateurs iOS avec Fortnite lorsque le jeu était disponible sur l’App Store, et que la société paie également des commissions à d’autres plates-formes sur lesquelles Fortnite est distribué.

Enfin, Apple estime que la commission de 30% qu’il facture aux développeurs – qui n’est plus que de 15% pour ceux qui gagnent moins d’un million de dollars par an – est une bonne affaire puisque cet argent est utilisé pour maintenir l’App Store. Cela comprend l’examen de toutes les applications pour assurer la sécurité et la confidentialité des appareils iOS. Pour Apple, les développeurs qui ne sont pas d’accord avec les directives de l’App Store sont libres de proposer des applications Web, qui n’ont pas besoin d’être approuvées par l’entreprise.

L’essai peut avoir lieu le mois prochain

Le juge Rogers a récemment déclaré que le procès d’Epic Games contre Apple devrait avoir lieu le 3 mai, mais les choses pourraient changer en raison de la pandémie. Elle souhaite également que le procès se déroule en personne plutôt que par vidéoconférence en raison de sa révélation.

Dans le même temps, le PDG d’Apple Tim Cook, le vice-président directeur des logiciels d’Apple Craig Federighi et d’autres dirigeants de l’entreprise ont été invités à témoigner lors du procès. Le mois dernier, Apple a déclaré à . que ses «hauts dirigeants ont hâte de partager avec le tribunal l’impact très positif de l’App Store sur l’innovation».

Les documents légaux d’Apple se trouvent sur l’accès public aux archives électroniques des tribunaux (PACER).

