Epic v Apple: le juge décide qu’Apple ne peut pas empêcher les développeurs d’ajouter des liens de paiement

Dans l’affaire Epic v Apple, la juge Yvonne Gonzalez-Rogers a émis une injonction permanente contre Apple concernant les règles de l’App Store (via The Verge).

La décision stipule qu’Apple est :

en permanence restreint et enjoint d’interdire aux développeurs d’inclure dans leurs applications et leurs boutons de métadonnées, des liens externes ou d’autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des mécanismes d’achat, en plus des achats intégrés et (ii) de communiquer avec les clients via des points de contact obtenu volontairement des clients via l’enregistrement de compte dans l’application.