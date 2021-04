Epic va tester les Scrims “Open” et “Aura” en jeu pour les concurrents de l’UE

Epic Games cherche à remodeler la pratique des tournois Fortnite.

Les Scrims dans Fortnite Battle Royale peuvent parfois être difficiles à trouver pour les équipes de niveau intermédiaire et même les meilleures équipes. Ce problème persistant a affecté la région européenne du jeu, que de nombreux joueurs considèrent comme la région la plus talentueuse.

Epic Games n’est jamais entré dans la scène d’entraînement et n’a agi qu’à la place en tant qu’hôte du tournoi, laissant les joueurs et les équipes d’e-sport organiser une pratique adéquate. Cela est resté le cas jusqu’à aujourd’hui, quand Epic a lancé une bombe d’annonce spécifique aux canevas compétitifs.

À partir du 27 avril, les joueurs européens peuvent participer au nouvel événement test «Open» et «Aura», où les concurrents de différents niveaux de compétence ont la possibilité de s’entraîner en jeu.

Que sont Open et Aura Scrims?

Epic a publié aujourd’hui un article de blog auquel peu de gens s’attendaient. Il a révélé que la société prévoyait de commencer à tester des scrims en jeu pour les équipes cherchant à progresser et à se préparer aux tournois. Le message explique que tous les participants se sépareront en deux groupes différents en fonction de leurs performances FNCS historiques et de leur rang en mode Arena.

Voici la différence entre les canevas Open et Aura, comme indiqué par Epic Games:

Aura Scrims – Les 500 meilleures équipes du chapitre 2 de la saison 5 des points de la série FNCS. Open Scrims – Équipes classées dans la division Arena 3 ou plus.

Le 27 avril marque le début de cette phase de test pour Open et Aura Scrims, qui durera deux semaines. Voici ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre en dehors du format:

Trois sessions par semaine Les joueurs les plus performants de l’Open League seront promus à Aura Scrims la semaine suivante Les joueurs inactifs ou peu performants d’Aura Scrims seront relégués à l’Open Scrims pour la deuxième semaine.

La cohérence est essentielle dans les deux sessions de scrim, étant donné que les meilleures équipes ouvertes peuvent avancer vers Aura, et Epic rétrogradera les équipes Aura sous-performantes. Les équipes auraient théoriquement besoin de faire de leur mieux pour rester dans Aura ou avancer depuis l’Open.

Histoire et impact potentiel des Scrims hébergés par des épopées

Appeler la pratique Fortnite de mauvaise qualité serait un euphémisme d’un point de vue historique. Malheureusement, les organisations et les joueurs individuels ont depuis longtemps porté le fardeau du «contrôle d’accès» et de la tentative de créer l’équité et l’inclusion pour toutes les équipes.

Légende Fortnite récemment retraitée, Williams «Zayt» Aubin, a dirigé le premier «Elite Scrims» de NA East pendant longtemps. Bien que ce fût en effet un honneur, Zayt se sentait obligé de permettre à certaines personnes de participer aux séances de scrim tandis que d’autres joueurs méritants étaient assis à l’extérieur. Il est devenu une cible à cause du portier qui se produisait souvent.

La pratique européenne serait souvent victime du «chagrin» de certains des meilleurs acteurs de la région. Que vous regardiez Zayt ou les canevas de l’UE, il y avait un manque d’équité et d’équilibre. Les deux facteurs ont principalement affecté les équipes inconnues, qui ne pouvaient que se faire un nom et gagner le passage dans les canevas professionnels grâce à leurs performances en tournoi.

La phase de test Open et Aura d’Epic pourrait complètement remodeler la pratique compétitive de Fortnite si elle est effectuée correctement. Leurs efforts témoignent également des améliorations globales de la scène, qui incluent la suppression des éléments injustes et une communication efficace avec les joueurs. Les scrims hébergés par Epic sont un pas dans la bonne direction pour les développeurs et la communauté.

Image en vedette: Epic Games