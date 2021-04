Epica annonce l’événement de streaming mondial “ Omega Alive ”

Poids lourds du metal symphonique néerlandais EPICA ont annoncé leur tout premier événement de streaming intitulé “Omega Alive”. L’événement de streaming universel marquera le retour triomphant du groupe sur scène pour se produire pour la première fois en soutien de leur dernier album, “Oméga”, leur huitième album complet est le premier album du groupe en cinq ans.

“Omega Alive” sera diffusé le samedi 12 juin à 12h00 PST / 15h00 EST / 21h00 CET et sera disponible sur demande pendant 72 heures. Les billets lève-tôt et les lots exclusifs sont en vente dès maintenant sur www.EpicaStream.com.

Cet événement en ligne unique en son genre sera la performance la plus explosive du groupe à ce jour avec une énorme production sur une scène en constante évolution et pleine de surprises visuelles. Il verra le groupe interpréter pour la première fois des chansons d’Ωmega, ainsi que les chansons les plus populaires du groupe et d’autres surprises.

Dit EPICA le claviériste et le cerveau derrière l’événement, Coen Janssen: “Après la sortie de notre nouvel album ‘Oméga’, nous nous sommes retrouvés avec de super nouvelles chansons qui demandent à être jouées en live, mais sans scène pour les interpréter. Nous voulions toujours offrir à nos fans la meilleure émission possible comme nous le faisons toujours, donc, avec Jens De Vos de Productions Panda, nous avons trouvé un moyen d’amener le EPICA expérience dans les maisons des fans du monde entier. «Omega Alive» est EPICALe plus grand spectacle de tous les temps, et je ne peux pas être plus fier de ce qu’il est devenu! Nous avons tout mis en œuvre pour tout ce que nous avons à offrir et je peux vous dire que c’est un énorme spectacle audiovisuel! Plongez-vous dans le monde de EPICA et rejoignez-nous «Omega Alive»! “

EPICA a été formé par le compositeur Mark Jansen après être parti APRÈS POUR TOUJOURS en 2002, et le groupe a rapidement attiré l’attention en dehors de son pays d’origine, faisant de grands pas pour devenir la principale superpuissance du métal symphonique qu’il a depuis longtemps prouvé. Après leurs débuts ambitieux “L’agonie fantôme” (2002) et le travail étonnamment éclectique de deuxième année “Consigner à l’oubli” (2005), la route les a menés vers de nouveaux sommets via leur premier chef-d’œuvre conceptuel “La Conspiration Divine” (2007) et leur percée mondiale “Concevez votre univers” (2009). Opus de 2012 “Requiem pour l’indifférent”, Éblouissante de 2014 “L’énigme quantique” et leur effort le plus fin et le plus embelli à ce jour, “Le principe holographique” (2016), ont consolidé leur réputation non seulement comme l’un des groupes de métal les plus travailleurs du secteur, mais aussi comme l’un des meilleurs. Période. Avec “Oméga”, la dernière partie de la trilogie métaphysique avec laquelle ils ont commencé “L’énigme quantique”, ils récupèrent le trône sans un clin d’œil, amassant plus de trois millions de flux au cours de la première semaine de la sortie de l’album.

“Oméga” est un album d’unité, d’amitié, du lien étroit que les membres partagent. Un album qui est naturellement venu ensemble comme un effort de groupe. Et pas étonnant: Mark Jansen, Simone Simons et claviériste Coen Janssen jouent ensemble depuis EPICAconception de 2002, avec batteur Ariën Van Weesenbeek rejoint dès 2007, guitariste principal Isaac Delahaye suivi en 2009. En 2012, bassiste Rob Van Der Loo a marqué le dernier ajout à leurs rangs. Depuis huit ans, trois disques et des centaines de concerts, ce groupe a formé une unité indestructible.

Au milieu d’un monde en ébullition, d’un changement cataclysmique de société, EPICA a réussi à créer son album le plus spectaculaire à ce jour. Un album qui réunit harmonieusement métal et orchestre, choeur et instruments orientaux dans une tempête parfaite émettant constamment la chair de poule. Un disque avec des suites spécialement écrites pour orchestre et chorale, avec un large éventail d’instruments ethniques enregistrés dans le monde entier par certains des meilleurs musiciens autochtones. En bref: ils se sont surpassés. Encore une fois. Et j’ai quand même réussi à garder les chansons accessibles et incroyablement accrocheuses.

Depuis sa formation en 2002, le groupe a accumulé un succès incroyable, “Oméga” est entré dans le Top 10 de l’album en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse. EPICA a fait le tour du monde, se produisant dans des festivals vénérables, notamment Wacken Open Air, Hellfest, Paradis enfer Festival, MTL lourd et Télécharger, tout en organisant également des spectacles dans des pays où de nombreux groupes de métal n’ont pas joué, notamment la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et le Venezuela.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).