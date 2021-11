Épicerie en ligne : Zepto lève 60 millions de dollars auprès de Glade, Nexus et autres

La start-up de livraison sera en concurrence avec des entreprises hyperfinancées existantes comme Dunzo et des licornes telles que BigBasket, Swiggy et Grofers qui ont toutes absorbé des millions de dollars en capital-risque et en capital institutionnel au cours des dernières années.

La start-up de livraison d’épicerie en ligne Zepto a levé 60 millions de dollars de financement auprès d’investisseurs tels que Glade Brook Capital, Nexus, Y Combinator et d’autres investisseurs individuels – un exploit rare pour une start-up dans le secteur de la livraison hyperlocale, qui n’a pas vu grand-chose activité à un stade précoce au cours des 5 à 6 dernières années.

La société basée à Mumbai, qui est en « mode furtif » depuis six mois, a également levé des fonds auprès d’anges éminents tels que Lachy Groom, Neeraj Arora et Manik Gupta. La start-up est actuellement évaluée à 225 millions de dollars.

Zepto propose un service de livraison d’épicerie en 10 minutes principalement concentré dans les villes métropolitaines et de niveau 1 utilisant actuellement un réseau de magasins sombres. Les dark stores sont des magasins de livraison uniquement qui permettent aux start-ups de s’approvisionner sur leur propre inventaire grâce à des liens d’approvisionnement avec des grossistes et des marques.

Zepto travaille à étendre ses magasins sombres à Mumbai, Bengaluru et Delhi-NCR, et sera lancé dans des zones clés à Hyderabad, Chennai, Pune et Kolkata au cours des 30 prochains jours, selon un communiqué.

Fondée par Aadit Palicha et Kaivalya Vohra, jeunes de 19 ans qui ont abandonné Stanford, Zepto (anciennement connu sous le nom de Kiranacart) possède des bureaux à Bangalore et à Mumbai. Sa direction comprend des hauts dirigeants de certaines des plus grandes start-ups du pays, notamment Flipkart, Uber, Dream11, Pharmeasy et Pepperfry pour n’en nommer que quelques-uns.

Le service de livraison en 10 minutes, également connu sous le nom de commerce rapide, est une nouvelle tendance parmi les start-ups de livraison hyperlocales du pays qui fonctionnent sur un modèle d’inventaire. Bien que des start-ups comme BigBasket, Swiggy et Dunzo aient commencé comme de pures entreprises de marché dans le domaine de la livraison d’épicerie, toutes ont récemment basculé vers un modèle d’inventaire utilisant leurs propres magasins sombres.

Le modèle de magasin sombre permet aux start-up de livraison d’avoir un meilleur contrôle sur les stocks et les opérations globales, leur permettant d’offrir une expérience client supérieure par rapport au modèle de marché où la gestion des stocks s’est avérée être une opération ardue. Le concept a été expérimenté pour la première fois en Inde par BigBasket, qui exploite actuellement des centaines de magasins de ce type à travers le pays.

« En termes simples, les clients adorent une expérience de livraison rapide. Les données parlent d’elles-mêmes – une fois que nous avons commencé à livrer en 10 minutes, notre NPS a grimpé en flèche et est resté constamment à environ 85 avec un taux de rétention des utilisateurs de plus de 50 % d’une semaine sur l’autre, ce qui montre l’amour incroyablement fort des clients pour notre produit, « , a déclaré le co-fondateur et directeur de la technologie Kaivalya Vohra dans un communiqué.

Aadit Palicha, fondateur et PDG, a ajouté que le commerce rapide en Inde est une opportunité aux proportions épiques et à l’économie d’unité solide.

« Nous avons longtemps ignoré le bruit et exécuté tête baissée pour perfectionner ce modèle, et nos efforts portent leurs fruits. Aujourd’hui, nous enregistrons une croissance constante de 200 % chaque mois avec une équipe imparable, une infrastructure de produits robuste et un accès approfondi au capital institutionnel », a déclaré Palicha.

Les membres du conseil d’administration et les investisseurs-I sont également optimistes quant à la trajectoire de l’entreprise. « Le commerce électronique rapide est sur le point de transformer le nombre de magasins dans le monde. Zepto est devenu un leader en Inde, avec une croissance exponentielle et une exécution de premier ordre. Nous sommes impatients de nous associer car Zepto apporte une expérience de consommation magique à travers l’Inde », a déclaré Paul Hudson, CIO chez Glade Brook Capital.

