Épicerie Joe, Bachelor Glow-ups et nouveaux couples de «Bachelor In Paradise»

Juliet est rejointe par Callie Curry pour discuter du premier épisode de Bachelor in Paradise. Ils abordent l’épicerie préférée des fans Joe (4:10), discutent des candidats les plus remarquables (12:43), décomposent les couples de Paradise jusqu’à présent (18:34) et donnent leur avis sur les candidats qui ont rayonné depuis leur dernière apparition. dans l’émission (27:57).

Animatrice : Juliette Litman

Invité : Callie Curry

Productrice associée : Erika Cervantes

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS