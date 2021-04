Epicurious se fait bien rôtir pour son annonce sur le bœuf – RedState ⋆ .

Nous avons vu toutes sortes de signaux de vertu.

Mais Epicurious pourrait bien prendre le gâteau avec sa dernière annonce. Parce qu’ils ne prennent certainement pas le boeuf.

Le site de recettes vient d’annoncer qu’il renonce à publier de nouvelles recettes de bœuf.

«Aujourd’hui, nous avons annoncé qu’Epicurious supprimait le bœuf», a tweeté Epicurious. «Il n’apparaîtra pas dans les nouvelles recettes Epi, articles, newsletters ou sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas une vendetta contre les vaches ou les gens qui les mangent. C’est un changement de durabilité; pas anti-boeuf mais pro-planète. Notre mission n’a pas changé. Comme toujours, nous espérons inspirer les cuisiniers à la maison à être meilleurs, plus intelligents et plus heureux dans la cuisine. Nous comprenons que vous allez avoir des questions et nous avons essayé d’anticiper certaines d’entre elles. Nous sommes également ici pour poursuivre la conversation. “

Selon leur déclaration:

S’abstenir de consommer du bœuf signifie que nous pouvons utiliser nos ressources pour concentrer nos recettes sur des aliments plus respectueux du climat. Notre espoir est que plus notre couverture sera durable, plus la cuisine américaine deviendra durable.

Le bœuf est mauvais pour de nombreuses raisons, affirment-ils, y compris les pets de vache (méthane), le fumier (plus de méthane), les pesticides et les engrais pour l’alimentation des vaches qui utilisent des combustibles fossiles, etc. etc.

Alors, se débarrassent-ils de leurs anciennes recettes de bœuf? Non.

Que diriez-vous de toutes leurs recettes avec la laiterie des vaches? Non, ils ne les restreignent pas. Apparemment, ils ont évalué que les vaches laitières sont légèrement moins offensantes que les vaches élevées pour le bœuf. Ne pètent-ils toujours pas? Ne libèrent-ils toujours pas tout ce méthane? Les vaches laitières pètent-elles moins? Je suis confus.

Ils sont rôtis en grand sur les réseaux sociaux.

Maintenant, nous accordons qu’en tant qu’entreprise privée, ils peuvent faire ce qu’ils veulent, c’est leur décision.

Mais s’ils veulent vraiment faire tapis, ils doivent prendre en compte d’autres choses qui, selon Global Citizen, sont mauvaises. Comme le soja (nous pensons qu’ils peuvent déjà en consommer beaucoup). Oh, et du riz. Sans parler du sucre.

Je dois aussi prendre le poulet.

Si vous êtes vraiment préoccupé par le bien-être des animaux, vous arrêteriez de publier des recettes contenant du poulet (ce qui impose beaucoup plus de souffrance sensible par livre de viande que le bœuf).

S’ils veulent vraiment une planète durable, ne devraient-ils pas devenir sérieux? Coupez tout.

Penser qu’Epicurious vient de faire un gros mi-steak en empruntant cette route.

