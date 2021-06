Epidemic Sound annonce une perte annuelle de 17,6 millions de dollars après une ronde de licenciements de 19%

La société de production musicale libre de droits Epidemic Sound a publié ses états financiers 2020.

La société de musique suédoise a subi une perte de 17,6 millions de dollars, tandis que les revenus ont augmenté d’environ 49 % (69,5 millions de dollars). La société de production musicale a licencié environ 19% de son personnel en mai 2020 dans le cadre de son réalignement commercial pour se concentrer sur les plateformes numériques.

En mars 2021, Epidemic Sound a levé 450 millions de dollars de financement. La startup basée à Stockholm est désormais évaluée à environ 1,4 milliard de dollars après le dernier tour de table financé par Blackstone Group et EQT Growth. La société dispose désormais d’un catalogue de 32 000 morceaux de musique et de 60 000 effets sonores pour les podcasts, la production vidéo et d’autres contenus diffusés en continu.

Le PDG Oscar Höglund a déclaré à TechCrunch que son entreprise “essayait de faire la bande-son d’Internet”. Le dernier cycle de financement d’Epidemic Sound en 2019 a révélé que la société avait vu ses morceaux jouer 250 millions d’heures chaque mois sur YouTube. Ce chiffre a augmenté de plus de 400% et dépasse désormais largement le milliard d’heures chaque mois.

Les vidéos YouTube utilisant de la musique d’artistes d’Epidemic Sound sont lues environ 1,5 milliard de fois par jour.

C’est juste une plate-forme ; La musique d’Epidemic Sound est utilisée sur Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok. Epidemic Sound se présente comme un marché de la musique pour connecter les musiciens aux producteurs de vidéos qui ont besoin de bandes sonores.

La musique sur la plate-forme est consultable par genre, humeur, instruments, tempo, durée de la piste et popularité. Le prix des morceaux dépend de l’endroit où ils seront entendus et de la fréquence à laquelle ils seront diffusés. Mais les abonnements d’Epidemic Sound pour une utilisation illimitée sont ce qui aide l’entreprise à se développer.

Ses abonnements à usage personnel commencent à 15 $/mois, tandis que l’abonnement commercial est à 49 $/mois. Le service d’abonnement a contribué à faire basculer Epidemic vers la rentabilité, mais son accent sur la croissance le ramène dans le rouge pour le rapport financier Epidemic Sound 2020.

Rapport financier Epidemic Sound 2020 – Faits saillants

Vous pouvez consulter une copie complète du rapport financier ici, en suédois. Voici un bref résumé des faits saillants, avec les chiffres de 2019 entre parenthèses :

Les ventes nettes ont augmenté de 49% à 575 millions SEK (387)EBITDA s’élevait à -48 millions SEK (-141)EBIT s’élevait à -141 millions SEK (-207)Pertes nettes s’élevaient à -147 millions SEK (-186)

Le PDG Oscar Hoglund a déclaré que la décision de licencier 19% de ses effectifs en 2020 n’était pas “induite par les revenus”. « En 2020, nous avons connu une croissance similaire [to 2019], et nous sommes sur la bonne voie pour être là où nous voulons être. Il ne s’agit pas d’une baisse significative des chiffres d’affaires. Ce n’est pas une décision axée sur les revenus », a déclaré Hoglund en mai 2020.

Epidemic Sound a été co-fondé en 2009 et possède des bureaux dans six grandes villes, dont Stockholm, New York, Los Angeles, Séoul, Hambourg et Amsterdam. Parmi les autres bailleurs de fonds de la société de production musicale figurent EQT, Blackstone Growth, Creandum et Atwater Capital.