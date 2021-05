Épidémie de coronavirus: après une baisse de deux jours, les cas de Covid, les décès augmentent à nouveau

Mysuru, Solapur, Gurugram, Ernakulam, Alappuzha, Kozhikode et Bengaluru figuraient parmi les districts qui avaient connu une augmentation rapide des cas, ce qui était préoccupant et nécessiterait davantage d’efforts de confinement, a déclaré Agarwal.

Après une baisse des cas positifs pendant deux jours, les cas positifs quotidiens et les décès ont augmenté dans le pays mercredi avec 3 82315 nouveaux cas et un record de 3 780 décès. Lav Agarwal, secrétaire adjoint du ministère de la Santé et du Bien-être de la famille (MoHFW), a déclaré mercredi qu’il y avait un taux de croissance de 2,4% au jour le jour dans les cas positifs.

L’infection s’est propagée dans le pays avec 24 états rapportant un taux de positivité de plus de 15% et dix de ces états avaient un taux de positivité supérieur à 25%. Goa avait le taux de positivité le plus élevé du pays avec 48%, suivie de l’Haryana (37%), du Bengale occidental (33%), de Delhi (32%) et de Pondichéry (30%).

Mysuru, Solapur, Gurugram, Ernakulam, Alappuzha, Kozhikode et Bengaluru figuraient parmi les districts qui avaient connu une augmentation rapide des cas, ce qui était préoccupant et nécessiterait davantage d’efforts de confinement, a déclaré Agarwal.

Les données du MoHFW ont montré une certaine baisse des cas quotidiens dans le Maharashtra, le Chhatissgarh, Delhi, l’UP, le Gujarat, le Madhya Pradesh, le Telangana, le Jharkhand, Lakshadweep, Andaman et Nicobar, le Ladakh et Diu et Daman. Onze districts du Maharashtra et huit districts du Madhya Pradesh signalaient une baisse des cas.

Le pays compte 34,13 lakh cas actifs lundi avec 2,18 lakh décès à ce jour et un taux de létalité de 1,10%. Le pays avait administré 16,05 doses de vaccin jusqu’à mercredi avec 13,01 premières doses et 3,04 lakh recevant des secondes doses. Un total de 6,71 personnes lakh âgées de 18 à 45 ans ont reçu leur première dose le jour même.

