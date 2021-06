Épidémie de coronavirus du G7: l’équipe d’Angela Merkel touchée par des infections – Fermeture d’un hôtel à Cornwall | Politique | Nouvelles

in

Joe Biden arrive au Royaume-Uni pour le sommet du G7

Les deux ont été touchés par l’épidémie à l’hôtel Pedn-Olva à St Ives, rapporte Bloomberg. L’incident met Mme Merkel, qui doit arriver au Royaume-Uni à 11 heures du matin, dans une position difficile, surtout compte tenu de l’étroitesse de la sécurité au sommet. Cependant, un porte-parole du gouvernement a insisté sur le fait que ses gardes du corps avaient été forcés de se mettre en quarantaine n’aurait aucun effet sur son implication à Carbis Bay.

Mme Merkel prévoit d’arriver à Cornwall, en Angleterre, vers midi.

À Berlin, jeudi soir, il était déjà question que deux membres de l’équipe de sécurité avancée du chancelier séjournaient à l’hôtel touché à St Ives.

L’épidémie a été détectée dans l’hôtel mercredi, après quoi il a été fermé.

Un certain nombre de membres du personnel ont été touchés et l’hôtel a été fermé pour nettoyage en profondeur à la suite de discussions avec Public Health England (PHE).

Un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a également confirmé que Mme Merkel assisterait toujours au sommet.

Les gardes du corps d’Angela Merkel ont été contraints de se mettre en quarantaine suite à une alerte au COVID-19 selon des informations (Image: GETTY)

Boris et Carrie Johnson et Joe et Jill Biden à Cornwall (Image: GETTY)

Les propriétaires de l’hôtel, la brasserie St Austell, ont déclaré: “Nous pouvons confirmer qu’un certain nombre de membres de notre équipe du Pedn Olva, St Ives, ont été testés positifs pour Covid-19.

« Nous avons immédiatement informé Public Health England de ces cas et avons travaillé en étroite collaboration avec eux pour nous assurer que nous suivons toutes les directives de sécurité appropriées.

« Suite à de longues discussions au cours des derniers jours avec PHE et Cornwall Council, nous avons pris la décision de fermer complètement l’hôtel.

“Nous apprécions pleinement les inconvénients étant donné les options d’hébergement limitées disponibles dans la région pour le moment, mais la sécurité de notre équipe et de nos invités est notre priorité absolue.

“L’hôtel rouvrira une fois qu’un nettoyage en profondeur complet de Covid-19 aura eu lieu et que nous aurons le personnel disponible pour le gérer.”

Des dirigeants mondiaux, dont Mme Merkel et le Japonais Yoshihide Suga, arrivent pour le sommet (Image: GETTY)

Simon Norris, 62 ans, qui vit également à proximité de l’hôtel, a déclaré que sa femme avait vu des gens quitter l’hôtel et partir avec des sacs vers 17 heures.

“Nous n’avons pas beaucoup de contacts directs avec l’hôtel, je suis vraiment attristé par l’épidémie”, a-t-il déclaré à l’agence de presse PA.

“Je suis vraiment désolé pour le personnel qui y travaille car ils ont fait beaucoup de travail pour ouvrir l’hôtel au G7 et aux visiteurs. C’est extrêmement décevant.

“Quand nous y sommes allés, ils ont respecté tous les protocoles Covid, je pense qu’ils ont juste été très, très malchanceux. C’est vraiment dommage. Avant cela, nous n’avons eu aucun incident de Covid à St Ives.”

S’exprimant hier, Mme Merkel a exhorté les Allemands à surveiller “de très près” les tendances des coronavirus en Europe alors que la saison des vacances d’été commençait, en particulier avec la montée en puissance de la variante Delta.

Angela Merkel a fait part de ses inquiétudes concernant la variante Delta hier (Image: GETTY)

Participants au G7 (Image : Express)

Elle a ajouté: “Nous pouvons dire que les efforts des derniers mois ont porté leurs fruits. Mais nous ne devons pas être négligents.”

Des restrictions strictes signifient que les tests COVID-19 à jour, qui doivent être enregistrés en ligne, sont vérifiés fréquemment.

Les journalistes ne sont pas autorisés à faire des reportages au sommet, ni même à récupérer leur accréditation, sans avoir subi de test sur place.

Dans les hôtels, les clients sont tenus de se tester tous les matins et d’enregistrer les résultats en ligne afin qu’ils puissent être affichés lors de leur entrée dans les lieux.

Rachel Wigglesworth, directrice de la santé publique pour les Cornouailles et les îles Scilly, a déclaré que les équipes de santé publique étaient habituées à faire face aux épidémies de coronavirus.

Taux de vaccination contre le coronavirus (Image: Express)

Interrogée sur Sky News vendredi à propos d’un hôtel, qui hébergerait des médias et du personnel de sécurité du G7, devant fermer en raison d’une épidémie de Covid-19, elle a déclaré : sont habitués à faire face à ce genre d’incidents à travers le pays maintenant.

“Nos équipes de santé publique et l’expertise qui les entoure aident à soutenir les sites où il y a des épidémies et parfois une entreprise doit prendre la décision qu’elle ne peut pas continuer à travailler sur le plan opérationnel plutôt que d’être nécessairement un problème de santé publique où le personnel doit s’auto- isoler.”

Elle a ajouté: “Ce que nous voyons à travers le pays, c’est qu’il y a des épidémies, nous avons légèrement augmenté les taux de Covid au cours des dernières semaines, je pense lié à l’assouplissement des restrictions à partir du 17 mai, donc beaucoup plus de cas parmi l’hôtellerie locaux et chez les jeunes non vaccinés.

“Nous devons donc continuer à vacciner, mais aussi à supprimer ces cas lorsque nous les identifions.”

Les habitants de la ville voisine de St Ives semblent avoir des doutes quant à l’arrivée des dirigeants de la nation.

Effigies gonflables de Boris Johnson et Joe Biden lancées par les écologistes Crack the Crisis (Image : GETTY)

Andrea Hodgson, 78 ans, a déclaré qu’il était “assez horrible” que le G7 se déroule à Cornwall cette année.

Mme Hodgson a déclaré à l’agence de presse PA: “C’est totalement inapproprié, ce n’est pas respectueux du climat, c’est un gaspillage total d’argent. Ils ont fermé notre hôpital, ils ont fermé notre poste de police et ils gaspillent des millions et des millions de livres pour personnes internationales à faire la fête.

“Tout pourrait être fait en ligne. Je suis vraiment en colère à ce sujet – le nombre de personnes qui descendent tout au long du verrouillage. Nous avons été enfermés ici, nous ne pouvons même pas sortir par notre porte d’entrée.”

Elle a ajouté: “Les gens sont marginalisés ici – et le G7 aggrave la situation.”

(Rapport supplémentaire de Monika Pallenberg)