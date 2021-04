Épidémie de coronavirus: recherche nécessaire sur les injections de Covid-19 pour les enfants

Les données des essais, si elles montrent que les vaccins candidats étudiés sont bien tolérés dans le groupe cible et immunogènes, pourraient aider les pays à revoir leurs stratégies vaccinales pour étendre la couverture aux groupes clés.

Les développeurs de vaccins et les chercheurs doivent tenir compte de l’exhortation du gouvernement à mener des essais cliniques sur les injections de Covid-19 chez les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et, surtout, les enfants en âge d’aller à l’école. Le département de biotechnologie (DBT) soutient la mise en œuvre du programme Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dans le cadre duquel un financement de 140 millions de dollars sera accordé aux développeurs de vaccins et aux instituts de recherche pour générer des données d’essais cliniques complémentaires sur les vaccins Covid-19. Ces essais contribueront à stimuler les efforts de vaccination contre Covid-19, en fournissant des informations sur l’effet du vaccin dans des groupes spécifiques, dont certains ne sont actuellement pas éligibles à la vaccination.

Les données des essais, si elles montrent que les vaccins candidats étudiés sont bien tolérés dans le groupe cible et immunogènes, pourraient aider les pays à revoir leurs stratégies vaccinales pour étendre la couverture aux groupes clés. En dehors de cela, il pourrait y avoir des essais pour étudier la durée de l’immunité conférée, le besoin de doses de rappel et l’impact des variantes sur le potentiel d’un vaccin – domaines qui, selon le DBT, pourraient faire l’objet d’une meilleure compréhension.

Parmi les groupes cibles, les jeunes et les enfants sont essentiels pour l’Inde. Le directeur de l’AIIMS, le Dr Randeep Guleria, a signalé une incidence plus élevée chez les jeunes lors de la récente flambée de cas à Delhi. Plus important encore, une réouverture significative des écoles, en particulier des écoles publiques desservant les élèves des couches économiques inférieures, qui ont vu une pénétration plus faible de l’apprentissage en ligne en raison de l’accès et d’autres problèmes, dépend de la vaccination rapide des enfants. Et cela, à son tour, nécessite des données solides sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins dans la cohorte d’âge scolaire.

La fermeture d’écoles en mode brique et mortier et l’impact économique de la pandémie sur les personnes vulnérables ont eu un impact sur 25 millions d’enfants scolarisés en Inde, selon les estimations de l’Unicef, et le nombre de non-scolarisés devrait doubler d’après l’ONSS. 2017-18 nombre de 3,22 crore. Selon certains experts en éducation, on craint que les filles et les élèves des communautés marginalisées représentent la majeure partie de ces chiffres, annulant de manière significative les progrès réalisés au cours des dernières années. Avec des problèmes d’accès et de capacité d’apprentissage en ligne dans le système gouvernemental-école, l’impact pourrait laisser une génération piégée dans la pauvreté dans les décennies à venir.

Le rapport ASER 2020 Wave 1 le signale déjà, la proportion d’enfants de la cohorte 6-10 ans non scolarisés étant passée de 1,8% en 2018 à 5,2% en 2020. Dans un tel contexte, la vaccination des enfants devient un impératif; les réouvertures d’écoles aux États-Unis et en Israël (ces deux incidences se sont produites avant que les pays ne déploient leurs programmes de vaccination, qui ciblent exclusivement les adultes) avaient été liées à des poussées de cas. Une vaste étude sur les cas et les contacts de Covid-19 dans le Tamil Nadu et l’Andhra Pradesh, réalisée par le Center for Disease Dynamics, Economics, and Policy, publiée dans Science l’année dernière, a montré que les personnes infectées avaient tendance à transmettre principalement au sein de leurs cohortes d’âge, et les enfants ne faisaient pas exception.

En dehors de cela, la menace d’une maladie semblable à la maladie de Kawasaki chez les enfants, appelée syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants, qui pourrait probablement avoir des effets débilitants à long terme, justifie l’étude de la vaccination des enfants; les chiffres rapportés en Inde sont assez faibles, mais il est sûrement prudent d’étouffer cela dans l’œuf? Il est nécessaire d’avoir des vaccins pour les enfants au plus tôt; alors qu’une année scolaire a été perdue pour des millions d’enfants, tout retard dans la mise à disposition des vaccins pour eux risque d’en perdre une autre.

