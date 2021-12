Épidémie de Covid à Manchester United

13/12/2021 à 12h08 CET

Un petit groupe de joueurs de Manchester United a été testé positif au COVID-19 avant le match de mardi contre Brentford.

Les joueurs ont enregistré des tests positifs avant de s’entraîner ce samedi à Carrington, la cité sportive de Manchester United, alors que tous étaient négatifs avant le duel de samedi contre Norwich City.

Face à cette situation, l’entraînement a été adapté pour être sans contact pour les joueurs qui avaient été testés négatifs aux antigènes. On espère que si la situation ne se détériore pas, le match contre Brentford mardi à Londres se poursuivra.

Il s’agit de la troisième épidémie de covid-19 en Premier League ces dernières semaines, après que Tottenham Hotspur ait souffert, avec huit footballeurs infectés et avec la suspension des matchs contre Brighton & Hove Albion et Rennes, et celui qui s’est passé à Leicester City, qui ont pu continuer leurs matchs.

Selon le protocole de la Premier League, les joueurs qui enregistrent un test d’antigène positif devront subir une PCR pour confirmer le positif puis devront s’isoler pendant dix jours. La semaine dernière, le nombre de cas dans la ligue était de douze positifs, le plus élevé depuis la mi-août. Ce lundi, les nouveaux chiffres des infections au cours des sept derniers jours seront connus.