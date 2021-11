Épidémie de dengue à Delhi: la capitale enregistre 7 128 cas de dengue, le plus élevé en six ans

L’année dernière, Delhi a enregistré 1 072 cas de dengue. (PA)

Les cas de dengue à Delhi ont grimpé en flèche à 7 128 – plus de 5 000 rien qu’en novembre – jusqu’à présent cette année. Il s’agit du nombre de cas le plus élevé de la ville depuis la grande épidémie de chikungunya et de dengue en 2015.

Plus de 1 800 de ces cas de dengue ont été enregistrés au cours de la dernière semaine, selon les données recueillies par les organismes civiques. Cependant, les corporations municipales n’ont enregistré aucun nouveau décès cette semaine.

Le nord de Delhi a connu le plus grand nombre de cas dans des zones telles que Keshav Puram et Civil Lines. Najafgarh et le sud-ouest de Delhi ont également enregistré un nombre élevé de cas. Plus de 600 personnes testées positives pour la maladie à transmission vectorielle n’ont pas pu être retrouvées à la suite d’une enquête, tandis que 219 personnes se sont avérées ne pas être des résidents de Delhi.

Malgré la situation alarmante, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a assuré que la situation s’améliorerait dans les 7 à 10 jours lorsque le temps change. La Haute Cour de Delhi a déjà envoyé un avis au gouvernement et à la North Delhi Municipal Corporation concernant leur plan d’action pour contrôler l’épidémie.

Le Centre a également étendu son aide aux neuf États et territoires de l’Union enregistrant des cas élevés de dengue. Le ministère de la Santé de l’Union a envoyé des équipes de haut niveau pour aider ces États et territoires de l’Union à contrôler et gérer la maladie à transmission vectorielle.

Les experts de la santé ont noté que la situation de la dengue en 2021 a été pire qu’en 2020, car les restrictions de Covid-19 l’année dernière ont obligé les gens à être plus prudents.

Le plus grand nombre de cas est généralement enregistré en octobre et novembre, car les températures relativement plus basses après la mousson offrent un temps propice à la reproduction des moustiques. Les cas commencent à diminuer en décembre lorsque les températures baissent, perturbant le processus de reproduction.

Selon les données civiques, les contrôleurs nationaux de la reproduction ont trouvé des moustiques dans des maisons de 1,85 lakh et ont émis des avis juridiques à 1,4 lakh de personnes.

