Épidémie de dengue au Pendjab ; Symptômes, traitement aux mesures prises par le gouvernement de l’État

Pic de témoins au Pendjab dans les cas de dengue

L’augmentation des cas de dengue au Pendjab avait sonné l’alarme auprès des autorités sanitaires de l’État. Le nombre total de cas au Pendjab a dépassé les 16 000 et jusqu’à présent, il y a 61 décès présumés dus à la dengue et 21 se sont produits au cours des 4 derniers jours selon les dossiers du gouvernement du Pendjab.

Voici les raisons possibles d’une épidémie de dengue au Pendjab au milieu d’une pandémie et comment les patients peuvent éloigner la maladie.

Quand les cas de dengue augmentent-ils généralement

Chaque année, on assiste à une recrudescence des cas de dengue entre juillet et novembre. Le pois arrive pendant la mousson avec de l’eau douce accumulée, ce qui crée des conditions favorables à la reproduction des moustiques et il n’est pas réparti uniformément tout au long de l’année. Le moustique femelle Aedes est l’hôte du virus de la dengue. Aedes peut voler jusqu’à une distance limitée de 400 mètres, se nourrit de jour et ne peut pas se reproduire une fois que la température descend en dessous de 16 degrés.

Des tests qui détectent la dengue

La dengue est déterminée par le test Elisa. Dans ce type, le test des anticorps IgM et IgG et de l’antigène NS1 est effectué à l’aide du kit ELISA. Si des anticorps IgM et IgG sont détectés dans le premier échantillon de sang dans les 3 à 7 jours suivant la fièvre, cela signifie que la personne a contracté le virus de la dengue au cours des dernières semaines.

Un autre test de détection rapide NS1 confirme la dengue dans la journée suivant la fièvre avant le test ELISA. La détection du virus se produit avant même l’apparition des anticorps. Le gouvernement du Pendjab a plafonné le coût des tests à Rs 600 dans les hôpitaux privés, alors qu’ils sont gratuits dans les établissements de santé publics. Des kits limités dans les hôpitaux publics et la surpopulation obligent les gens à se faire tester dans des cliniques privées.

Symptômes courants de la dengue

Une élévation soudaine de la température durant deux à sept jours est le premier symptôme de la dengue. La fièvre est associée à de la fatigue, des maux de tête, des bouffées vasomotrices, une faiblesse, des myalgies, des douleurs rétro-orbitaires, des démangeaisons, des éruptions cutanées et une faiblesse.

Quand un patient atteint de dengue a besoin d’une transfusion de plaquettes

Selon le Dr Vittul Gupta, président de la branche de Malwa de l’Association des médecins, la transfusion sanguine est conseillée une fois que le nombre de plaquettes passe en dessous de 10 000 et montre un saignement actif ou une hémorragie. Cependant, la plupart des cas de dengue sont gérables et le risque de complications est inférieur à 1%.

Cependant, la numération plaquettaire n’est pas un paramètre fiable pour prédire les saignements. Parfois, la perfusion de plaquettes n’a pas amélioré l’état des enfants atteints de thrombocytopénie sévère. Dans un essai contrôlé randomisé récent avec une thrombocytopénie ou une infection de la dengue souffrant de saignements légers sévères ou persistants, les soins de soutien étaient plus efficaces que la transfusion plaquettaire prophylactique.

Symptômes indiquant que le patient se détériore ou s’améliore

Détérioration : Des manifestations hémorragiques sévères, une accumulation de liquide dans les cavités séreuses avec détresse respiratoire, un choc capillaire retardé, une atteinte sévère des organes sont quelques-uns des signes que la santé des patients se détériore.

De plus, un dysfonctionnement du myocarde, une insuffisance hépatique, une altération de la conscience, AST ou ALT> 1000 unités du SNC, l’hépatomégalie sont quelques-uns des autres signes de détérioration de la santé

Amélioration : tension artérielle, pouls, fréquence respiratoire, température corporelle normale, retour d’un hématocrite appétitif et stable, aucun signe d’hémorragie interne, un bon débit urinaire signifie que la santé des patients s’améliore.

Ligne de traitement

La dengue légère est traitée de manière symptomatique. Le Dr Gupta dit que le paracétamol traite la fièvre corporelle et les courbatures. Les patients doivent être encouragés à boire beaucoup d’eau et les salicylates et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) doivent être évités.

La dengue n’a pas de traitement antiviral spécifique. Les patients ont besoin d’une surveillance régulière par les médecins de soins primaires ainsi que d’un hématocrite et d’une numération plaquettaire.

Signes avant-coureurs qu’un patient doit être hospitalisé

Vomissements persistants, accumulation de liquide dans la cavité pleurale, douleurs abdominales, saignement des muqueuses, agitation, irritabilité, hypertrophie du foie > 2 cm, diminution concomitante de la numération plaquettaire, augmentation progressive de l’hématocrite sont quelques-uns des signes lorsqu’un patient doit être hospitalisé et géré par un médecin et des spécialistes des soins intensifs.

Remèdes à la maison pour aider le patient

Extrait de feuilles de papaye, feuilles de neem, feuilles de tulsi, jus de grenade, feuilles de coriandre, jus d’agropyre et boire une quantité adéquate de liquides est conseillé à la maison.

Ce que les patients devraient faire et ne pas faire lorsqu’ils reçoivent des soins à domicile

Prenez du paracétamol pour maintenir la température corporelle en dessous de 39 degrés Celsius, mais pas plus de quatre fois en 24 heures. Buvez autant de liquides que possible, de l’eau à la soupe, du jus, etc., tout en suivant un régime normal composé d’aliments sains cuisinés à la maison.

L’aspirine ou le Brufen ne doivent pas être utilisés pour contrôler la température corporelle. Les antibiotiques et les stéroïdes doivent être évités. Éviter le traitement intraveineux à moins qu’il n’y ait des preuves suffisantes d’hémorragie interne. Éviter la transfusion de plaquettes en cas d’hémorragie grave ou de réduction de l’hématocrite.

Pourquoi le Pendjab a-t-il connu une épidémie de dengue aussi importante ?

L’épidémie de dengue a un schéma saisonnier avec la plupart des cas pendant la mousson et la période post-mousson chaque année. Cependant, les mesures de contrôle de la reproduction des moustiques Aedes telles que la pulvérisation d’espace intérieur et la brumisation ne sont pas appliquées en routine et les mesures de contrôle dans cette zone sont ignorées.

Mesures prises par le gouvernement du Pendjab pour contrôler l’épidémie

La dengue a été plafonnée dans les hôpitaux privés, des kits de test ont été achetés, des contrôleurs d’élevage ont été améliorés, a informé le Dr Gagandeep Singh Grover, responsable nodal des maladies à transmission vectorielle au Pendjab. De plus, plus de 15 maisons lakh ont été visitées par le service de santé pour le contrôle de la reproduction. En outre, des larvicides et des insecticides ont été achetés.

