Épidémie de grippe aviaire : le vétérinaire en chef du Royaume-Uni sonne l’alarme au code rouge avant Noël alors que les dindes sont abattues | Sciences | Nouvelles

Des dizaines de milliers d’oiseaux, dont des dindes, auraient déjà été abattus. On pense que le « plus grand nombre d’établissements jamais créés » ont été infectés lors d’une épidémie de grippe aviaire. Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré que le risque pour la santé humaine du virus de la grippe aviaire A(H5N1) est « très faible » et ne présente aucun risque pour le coronavirus, mais il est fortement conseillé au public de ne pas toucher les oiseaux malades.

Mais le vétérinaire en chef du Royaume-Uni, le Dr Christine Middlemiss, a averti que cette grippe pourrait encore avoir un impact massif.

Elle a déclaré: « Cela a d’énormes implications humaines, animales et commerciales. »

Le Dr Middlemiss a également déclaré que les leçons tirées de l’épidémie de fièvre aphteuse sont utilisées pour essayer de contrôler l’épidémie.

Mercredi, il y aurait eu 38 locaux infectés confirmés en Grande-Bretagne.

31 d’entre eux se trouvaient en Angleterre, dont trois au Pays de Galles, deux en Écosse et deux en Irlande du Nord.

Il y a eu un total de 26 cas confirmés l’année dernière.

Les types de locaux infectés comprennent tout, des sanctuaires d’oiseaux et de petits troupeaux gardés dans des jardins ou des cours, jusqu’aux grandes fermes commerciales.

Les courlis, les bernaches nonnettes, les faucons pèlerins et les goélands argentés sont quelques-unes des espèces d’oiseaux sauvages qui sont mortes ou sont en train de mourir de la grippe aviaire.

La maladie est principalement propagée par les oiseaux sauvages migrateurs qui reviennent au Royaume-Uni et infectent d’autres oiseaux.

Le Dr Middlemiss a averti que la Grande-Bretagne n’en est qu’à quelques semaines de la saison migratoire, qui dure généralement jusqu’en mars.

Elle a déclaré: « Nous allons devoir maintenir ces niveaux de biosécurité accrus pendant tout ce temps. »

Le 3 novembre, une zone de prévention de la grippe aviaire a été déclarée à travers le Royaume-Uni.

Le 29 novembre, cela a été prolongé, obligeant tous les propriétaires d’oiseaux à garder leurs animaux à l’intérieur.

Le Dr Middlemiss a expliqué qu’il y avait un niveau élevé d’infection chez les oiseaux sauvages revenant du nord de la Russie et de l’est de l’Europe après l’été.

Mais elle a déclaré qu’il est peu probable que la disponibilité des œufs dans les supermarchés soit affectée, car seul un petit nombre d’exploitations ont été affectées par rapport à la production globale d’œufs.

Le Dr Middlemiss a déclaré: «Bien que nous soyons heureux qu’il n’y ait pas de problèmes d’approvisionnement alimentaire, en raison du grand nombre global de poulets, d’œufs et de choses que nous produisons, c’est dévastateur pour les entreprises individuelles impliquées.

« C’est aussi dévastateur pour les gens qui élèvent des troupeaux de basse-cour. »

La première détection de la souche H5N1 de la grippe aviaire cette saison a eu lieu chez des cygnes sauvés et des volailles en captivité dans un sanctuaire de cygnes à Worcester le 15 octobre.

Le Dr Middlemiss a souligné que « la clé absolue » est la biosécurité, ajoutant que les poulaillers doivent être maintenus « aussi propres qu’un bloc opératoire ».

Elle a dit que cela réduirait le risque que des oiseaux sauvages entrent en contact avec des oiseaux gardés.

Son message sur la biosécurité intervient après que l’épidémie de fièvre aphteuse en 2001 a entraîné l’abattage de six millions de vaches et de moutons après que 2000 cas de la maladie ont été détectés dans des fermes à travers le pays.

Mais alors que la fièvre aphteuse a été transmise par contact de bétail à bétail, la grippe aviaire est principalement transmise par les oiseaux sauvages, ce qui signifie qu’elle peut être beaucoup plus difficile à contrôler.

Mais le Royaume-Uni n’est pas le seul pays à souffrir d’une épidémie de grippe aviaire.

Le Dr Middlemiss a déclaré: « Nous ne sommes pas seuls.

« Il y a un grand nombre d’épidémies dans l’UE. Il s’agit d’une souche différente de celle de l’année dernière.

« Nous devons comprendre pourquoi nous assistons à plus d’épidémies d’année en année et comprendre ce qui se cache derrière cela. »