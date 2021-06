Épidémie de morve de mer en Turquie : qu’est-ce que c’est et pourquoi cela nuit à l’écosystème marin expliqué

Le président du pays l’a imputé au déversement d’eaux usées dans la mer ainsi qu’à la hausse des températures. Image : .

Au milieu des préoccupations environnementales croissantes en ce qui concerne le réchauffement climatique, la Turquie a connu des boues sans précédent dans son eau de mer. La mer de Marmara, qui relie la mer Égée et la mer Noire, a connu une accumulation de mucilage marin (communément appelé morve de mer) et est devenue une grave préoccupation pour la Turquie. La couche visqueuse de boues grises/vertes, ayant la capacité d’endommager les écosystèmes marins, a recouvert les ports et les rivages. Afin de résoudre le problème, le président turc Recep Tayyip Erdogan prendra des mesures considérables.

Comprendre la morve de mer

La morve de mer se forme lorsque les algues présentes dans l’eau sont surchargées de nutriments. L’augmentation de ces nutriments est le résultat de la pollution de l’eau ainsi que de l’impact du changement climatique. Le réchauffement climatique rend l’eau chaude et les algues s’en régalent, ce qui entraîne plus de nutriments. Selon les experts environnementaux, la surproduction de phytoplancton entraîne la formation de couches épaisses et visqueuses de matière organique.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois qu’une épidémie de «morve de mer» a lieu. La formation a été enregistrée pour la première fois en 2007 dans la mer Égée près de la Grèce. Cependant, l’épidémie actuelle est beaucoup plus grave par rapport à la précédente. Le président du pays l’a imputé au déversement d’eaux usées dans la mer ainsi qu’à la hausse des températures. Selon lui, l’eau non traitée des grandes villes comme Istanbul a été rejetée dans la mer.

Maintenant, le mucilage est problématique car il constitue une menace pour l’écosystème marin de la Turquie. Il a été constaté que des poissons en masse ont été tués avec d’autres organismes aquatiques comme les coraux et les éponges. Initialement, le mucilage couvrait la surface de la mer et maintenant il s’est également propagé à 80-100 pieds sous la surface de l’eau. Si celui-ci s’effondre au fond et stagne sur le fond marin, des dommages importants peuvent être causés. Après un certain temps, il peut empoisonner toute la vie aquatique, y compris les crabes, les poissons, les huîtres, les moules et les étoiles de mer.

En dehors de cela, les moyens de subsistance des pêcheurs ont également été touchés. La boue continue de s’infiltrer dans leurs filets, ce qui les empêche d’attraper des poissons. Le problème existe depuis longtemps et le nombre de poissons dans cette zone maritime a également diminué, entraînant une crise économique pour les pêcheurs. Il existe également des indications d’épidémies de maladies d’origine hydrique comme le choléra.

La position du gouvernement

Le ministre turc de l’Environnement a promis dimanche que le pays tentait de vaincre le fléau de la « morve de mer » qui menace la mer de Marmara dans le cadre d’un plan de gestion des catastrophes. Le ministre de l’Environnement Murat Kurum a souligné que le gouvernement prévoyait de désigner l’ensemble de la mer de Marmara comme zone protégée et réduirait la pollution ainsi que d’améliorer le traitement des eaux usées provenant des villes côtières et des navires, a noté un rapport de ..

Le gouvernement appelle également les riverains et les ONG à prêter main-forte lors des opérations de nettoyage maritime. La Turquie vise à réduire de 40 % les niveaux d’azote dans la mer. Cela devrait restaurer les eaux de la mer à leur état antérieur.

