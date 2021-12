épidémie de variole du singe déclarée comme une maladie terrifiante met l’Afrique en état d’alerte élevé | Sciences | Des nouvelles

Le gouvernement du Maniema, une province de l’est de la RDC, a officiellement déclaré une épidémie de variole du singe dans la région. La région a enregistré jusqu’à présent 191 cas de variole du singe et 24 décès depuis le 27 septembre. La variole du singe est une zoonose rare qui survient sporadiquement dans les zones forestières d’Afrique centrale et occidentale.

C’est un orthopoxvirus qui peut causer une maladie mortelle.

Les symptômes de la maladie sont similaires à ceux de la variole humaine (éradiquée depuis 1980), bien que la variole du singe humaine soit moins grave.

Les symptômes de la maladie disparaissent généralement en 14 à 21 jours et le traitement est de soutien.

Le virus se transmet par contact direct avec le sang, les fluides corporels et les lésions cutanées/muqueuses d’animaux infectés (rats, écureuils, singes, loirs, souris rayées, chimpanzés entre autres rongeurs).

La transmission interhumaine secondaire est limitée mais peut se produire par exposition à des gouttelettes respiratoires, contact avec des personnes infectées ou du matériel contaminé.

En novembre, le point focal national RSI des États-Unis d’Amérique (États-Unis) a déclaré à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qu’il y avait eu un cas importé de variole du singe humaine dans le Maryland, aux États-Unis.

L’individu se trouvait à Lagos, au Nigéria, lorsqu’il a développé une éruption cutanée pour la première fois.

C’était la deuxième fois qu’un cas de monkeypox humain importé était détecté chez un voyageur aux États-Unis.

Le premier cas humain importé chez un voyageur du Nigeria a été signalé en juillet.

Depuis 2017, une épidémie de variole du singe se déclare au Nigéria, mais des épidémies ont également été signalées dans neuf autres pays d’Afrique centrale et occidentale depuis 1970.

Il s’agit notamment du Cameroun, de la République centrafricaine, de la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Libéria, de la République du Congo, de la Sierra Leone et du Soudan.

Mais la grande majorité des cas ont été enregistrés en RDC, avec 2780 cas et 72 décès signalés entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021.

Monkeypox a été découvert pour la première fois en 1958 lorsque deux épidémies d’une maladie semblable à la variole se sont produites dans des colonies de singes gardées pour la recherche.

Et après cela, le membre de la famille du patient a également développé une éruption cutanée similaire, qui s’est également avérée être un cas de variole du singe.

Les autorités sanitaires ont activé une équipe de gestion des incidents et mis en place des mesures de santé publique, notamment l’isolement du patient et du cas secondaire, ainsi que la recherche des contacts de tous les contacts étroits à l’hôpital et dans la communauté.

Actuellement au Royaume-Uni, y compris ces deux cas, il n’y a eu que six cas connus de variole du singe signalés, dont trois cas précédemment importés du Nigéria, deux en septembre 2018 et un en décembre 2019.