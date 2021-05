Epik Prime Crypto: 11 choses à savoir sur l’ICO EPIK en cours | InvestorPlace Aller au contenu

Voici pourquoi les investisseurs aiment la crypto Epik Prime

Par Brenden Rearick, rédacteur adjoint d’InvestorPlace 25 mai 2021, 15 h 03 HAE 25 mai 2021

Les jetons non fongibles, ou NFT, sont une technologie répandue au sein de la communauté blockchain. Ils offrent une grande valeur de divertissement grâce à la vente aux enchères d’art numérique, de musique et d’objets de collection. Désormais, les développeurs recherchent des moyens plus uniques d’implémenter les NFT. Entrer le Epik Prime (CCC:EPIK-USD) crypto.

Donc de quoi est-il question?

Epik Prime trouve des moyens de lier les NFT et les jeux pour une expérience plus personnalisée. Avec son offre initiale de pièces en cours, voici ce que les investisseurs doivent savoir sur la crypto Epik Prime:

Ce qu’il faut savoir sur Epik Prime Crypto

Epik Prime est une place de marché NFT qui permet aux utilisateurs d’acheter des articles de jeu premium uniques, non fongibles pour les jeux vidéo. Epik Prime a commencé en 2018, avec un accent sur l’injection de marque dans l’expérience utilisateur numérique. La plate-forme Epik Prime est déjà en train de conclure des accords avec les principaux développeurs de jeux vidéo AAA. Capcom (OTCMKTS:CCOEY), Warner Music Group (NASDAQ:WMG), et Bandai Namco (OTCMKTS:NCBDY) font partie des principaux partenaires. La plateforme Epik est l’un des leaders dans son domaine d’expertise NFT; il a produit des millions de dollars en jetons et expériences numériques uniques depuis sa création. Le jeton EPIK est la clé pour obtenir l’expérience la plus complète sur la plate-forme Epik du point de vue de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent miser leurs jetons EPIK pour accéder à Epik Prime +, un service premium. Grâce à Epik Prime +, les utilisateurs ont accès à des parachutages NFT exclusifs en plus de leurs récompenses de jalonnement. Ceux-ci peuvent être échangés sur le marché de la consommation. Les récompenses de jalonnement n’ont pas encore été révélées à partir de l’ICO. L’ICO est en cours. Selon CoinMarketCap, l’objectif d’Epik est de collecter 180000 USD via la vente de jetons EPIK au prix de 0,014 USD. Il y a un total de 12 857 142 jetons à vendre au cours de cette ronde de financement. Selon le site Epik Prime, la feuille de route de l’entreprise pointe vers la mobilisation des services. La prochaine mise à jour majeure sera une application pour smartphone grâce à laquelle les utilisateurs pourront suivre les récompenses et échanger sur le marché.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

