Epiphone Slash Collection célèbre le guitariste emblématique

Epiphone, la principale marque de guitares accessibles pour chaque étape, a annoncé que la nouvelle collection Epiphone Slash fera officiellement ses débuts dans le monde entier le 20 juillet 2021 via Epiphone’s site officiel.

Traversant trois décennies de partenariat collaboratif entre les luthiers Gibson et Epiphone et l’emblématique Guns N’ Roses guitariste Slash, la toute nouvelle gamme comprend plusieurs guitares acoustiques et électriques et suit sa collection historique Gibson Slash sortie l’année dernière. Dans une première pour la marque, chaque guitare de la nouvelle Epiphone Slash Collection, ainsi que la Gibson Slash Collection est une collection d’artistes à feuilles persistantes avec quatorze guitares en production.

“Je suis vraiment fier de présenter cette superbe gamme de guitares Epiphone d’excellente qualité”, déclare Slash. « Ils sonnent et ont l’air fantastiques. C’est tout ce que je pouvais demander.

Faisant partie de la collection Epiphone Inspired by Gibson, la toute nouvelle collection Epiphone Slash célèbre les guitares influentes que Slash a utilisées tout au long de sa carrière musicale, qui continue d’inspirer plusieurs générations de joueurs à travers le monde.

Parfait pour chaque étape, les joueurs de tous niveaux et accessible, la collection complète comprend l’Epiphone Slash Les Paul Standard fini en Appetite Burst, November Burst, Anaconda Burst et Vermillion Burst, le Slash “Victoria” Les Paul Standard Goldtop en or, et sur le plan acoustique, l’Epiphone Slash J-45 en Vermillion Burst et November Burst. Le dessin de la signature “Skully” de Slash à l’arrière de la poupée, la signature de Slash sur le couvercle du truss rod et un étui rigide personnalisé avec le logo “Skully” de Slash sont inclus en exclusivité sur chaque guitare de toute la collection Epiphone Slash.

Chacune des Les Paul Standard de la nouvelle gamme comprend un corps en acajou, un capuchon en érable avec placage d’érable flammé AAA, un écrou Graph Tech, un chevalet Epiphone LockTone Tune-O-Matic et un cordier Stop Bar, et les touches personnelles de Slash, y compris un profil de manche en forme de C , des micros Epiphone Custom ProBucker, des rendez-vous matériels aux couleurs coordonnées, des potentiomètres CTS avec des condensateurs Orange Drop et des verrous de sangle Epiphone. Le Slash Epiphone Les Paul Standard est fini en Appetite Burst, November Burst, Anaconda Burst et Vermillion Burst.

Chaque guitare acoustique Slash Collection J-45 comprend une construction en bois massif avec un dos et des éclisses en acajou massif, une table en épicéa de Sitka massif avec un pickguard de style vintage (ou style années 50), des tuners Grover Rotomatic, un écrou et une selle Graph Tech TUSQ et le personnel de Slash touches, y compris un profil de manche en forme de C, un rayon de touche de 16 pouces plus plat et plus moderne, et un préampli LR Baggs VTC et un micro sous la selle pour un son acoustique naturel lorsqu’il est branché. l’Epiphone Slash J-45 est fini en Vermillion Burst et l’éclatement de novembre.

Chaque guitare Slash Victoria Les Paul Standard Goldtop comprend un corps en acajou avec un capuchon en érable, un écrou Graph Tech, un chevalet Epiphone LockTone Tune-O-Matic et un cordier Stop Bar, et les touches personnelles de Slash, notamment un profil de manche en forme de C, Epiphone Custom ProBucker micros, rendez-vous matériels de couleur coordonnée, potentiomètres CTS avec condensateurs Orange Drop et Epiphone Strap Locks.

« Nous sommes dans un voyage très excitant avec Slash et nous annonçons aujourd’hui l’amplification de notre collaboration avec le lancement de la collection Epiphone Slash », a déclaré Cesar Gueikian, président de la marque, Gibson Brands. «Notre nouvelle collection porte notre collaboration avec Slash à un niveau supérieur, en élargissant l’offre des modèles emblématiques Slash à Epiphone avec un prix accessible. Slash a été intimement impliqué dans tous les aspects du développement de sa nouvelle collection Epiphone, et nous sommes tous ravis de voir ses fans du monde entier jouer avec eux !

