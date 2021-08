Épisode 1 ⋆ 10z viral

Découvrez la messe traditionnelle latine

15 août 2021

Après la mort de son mari, Kristine se réfugie dans le catholicisme traditionnel. Une introduction à la messe latine traditionnelle avec des visuels époustouflants et une partition originale.

MASS OF THE AGES est une trilogie qui explore la richesse de la messe latine traditionnelle à travers une cinématographie époustouflante et des histoires inspirantes. Mais ce n’est pas seulement une belle. C’est aussi une enquête sur les événements surprenants qui ont conduit à la création de la nouvelle messe. MASS OF THE AGES vous donnera une profonde appréciation de votre foi catholique.

La foi catholique ne devrait pas sembler ordinaire. Nous présentons la messe comme vous ne l’avez jamais vue auparavant, avec des idées d’experts profonds et des histoires inspirantes de catholiques traditionnels. La messe des âges vous surprendra.

Tous les catholiques connaissent Vatican II, mais très peu savent ce qui s’est passé après Vatican II pour construire la nouvelle messe (le Novus Ordo). MASS OF THE AGES révélera les détails surprenants sur la façon dont la nouvelle messe a été créée.