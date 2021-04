Épisode 121 – Starfish Titty ⋆ .

Nous commençons par Kerry Washington qui se fait traîner sur Twitter pour son tweet sur le prince Philip et le DMX. À partir de là, Allison et moi nous nous enveloppons dans un pashmina puisque nous pouvons déjà sentir la fraîcheur dans l’air entre le prince Harry et le prince William lors des funérailles du prince Philip. Et cela fait 17 ans que le titty de Janet Jackson nous a tous SCANDALISÉS au Super Bowl et nous en parlons toujours. Plus précisément, comment un styliste prétend que Justin Timberlake a inventé le coup pour essayer de surpasser le baiser de Britney Spears avec Madonna aux VMA. Nous évoquons également les choses dangereuses que nous avons faites lorsque nous étions enfants tout en parlant de quatre adolescentes qui ont allumé un incendie de maison parce qu’elles s’ennuyaient.

D’autres choses que nous couvrons incluent Macaulay Culkin devenant papa, Jennifer Aniston annulant les rumeurs selon lesquelles elle adopterait un enfant, l’émission de télé-réalité Magic Mike, Urkel se lancant dans le secteur des mauvaises herbes et la crème glacée à guichets fermés de Dolly Parton se retrouvant sur eBay pour 1 000 $ la pinte. Je sais, c’est une bonne affaire pour la crème glacée bénie par Dolly!

Vous pouvez nous trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Si vous avez une question ou souhaitez que nous couvrions quelque chose, envoyez-nous un e-mail à [email protected]!