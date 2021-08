Épisode 3 ⋆ 10z viral

Personne n’est innocent dans la ville de Sunrise, dans le Maine. Les secrets de chacun bouillonnent à la surface !

Entre Frank Kovick et l’affaire potentielle de Samantha Larabee avec Mary-Elizabeth Merchant et Jimmy Tinker, Sunrise ressemble plus à un feuilleton qu’à un meurtre mystérieux. Murder in Small Town X Saison 1 Episode 3 a exposé davantage le fonctionnement interne caché dans cette ville côtière tranquille.

“L’épisode 3” était plus lent, mais l’intrigue a ajouté plus de couches au plus grand mystère en général. Sautons dans la rewatch pour découvrir les nouveaux rebondissements.

Andy choisissant Alan comme prochain sauveteur n’était pas du tout surprenant. Je l’ai appelé lors de la réécoute de Murder in Small Town X Season 1 Episode 2 qu’il avait un lien étroit avec Jeff et Alan.

De plus, ajoutez Brian pour un bloc de vote à la majorité complet construit dans la salle de guerre.

Heureusement, Alan avait l’esprit plus clair dans sa position car il traitait tout le monde de manière égale et équitable. Jeff aurait utilisé sa domination sur les autres joueurs, et Brian aurait contrarié Kristen de l’avoir choisi au hasard pour visiter l’emplacement du tueur.

Alan était la meilleure option pour les premiers tours. Bien qu’il soit toujours imprudent avec sa vie dans le jeu, cette déduction ne changera jamais.

Jimmy Tinker (le petit ami d’Abby Flint) semblait être un suspect évident pour être impliqué d’une manière ou d’une autre. Même s’ils ne savaient pas s’il avait commis les meurtres ou non, ils l’avaient toujours comme lien garanti avec le scénario principal.

Son vol de la voiture d’Abby devait être lié à une raison plus importante.

Cette piste était la plus intéressante à rejoindre pour les enquêteurs car elle était liée aux Flints, fournissait des intrigues secondaires pour d’autres suspects et créait une plus grande conspiration impliquant Jimmy/Mary-Elizabeth. Certes, être coincé dans une voiture pendant la nuit n’avait pas l’air amusant, mais au moins la camionnette était en ville et au chaud.

Katie et Angel souhaitent avoir autant de chance. Ils auraient probablement changé s’ils avaient eu la possibilité d’éviter d’être coincés à l’extérieur.

Enfant, je remettais en question l’innocence de Jimmy à cause de sa relation étrange avec Mary-Elizabeth. Coucher avec le meilleur ami de votre petite amie décédée va à l’encontre d’un code BFF majeur.

Maintenant, en tant qu’adulte, je comprends pourquoi ils se sont accrochés. Le chagrin et la solitude vous gâchent la tête, et vous pouvez trouver du réconfort auprès de quelqu’un qui traverse également la même chose que vous.

Mary-Elizabeth Merchant : Voyez-moi comme Abby, Jimmy.

Jimmy Tinker : Quoi ?!

Mary-Elizabeth Merchant : Voyez-moi comme Abby.

Mary-Elizabeth, d’autre part, a un problème plus profond que le simple fait de pleurer avec Jimmy.

Son obsession de vouloir être Abby était inconfortable. Comme si elle s’appelait Abby, tout ce qu’elle disait traversait beaucoup de lignes ; les développements l’ont dépeinte comme quelqu’un complotant pour reprendre la vie d’Abby.

Pourtant, Jimmy n’aurait pas dû mettre la main sur Mary-Elizabeth sur la place de la ville. Il était peut-être en colère contre son titre “Abby”, mais cela ne justifiait pas de lui pousser la tête dans une voiture. Les problèmes de colère de Jimmy ne pouvaient pas être ignorés.

Jimmy et Mary-Elizabeth travaillent-ils ensemble ? C’est la grande question après que Stacey, Lindsey et Jeff ont surveillé leur place toute la nuit.

Quelques détails clés ont été précisés : Jimmy était en possession de la voiture d’Abby la nuit précédente, mais quelqu’un d’autre l’a conduite la nuit et l’a jetée dans l’océan. Jimmy n’aurait pas pu le faire puisqu’il était chez Mary-Elizabeth.

Sur la base des preuves, Mary-Elizabeth semble être le suspect évident.

Sa voiture est partie en pleine nuit et Jimmy était seul chez elle. De plus, elle veut faire plaisir à Jimmy en tant que nouvelle “Abby”. Quoi de mieux pour lui faire plaisir qu’en se débarrassant de la voiture ?

La piste #2 d’Angel et Katie n’a jamais eu la chance d’identifier le conducteur dans la voiture d’Abby.

Les deux enquêteurs étaient seuls au milieu de la nuit ; la forêt était noire sans aucun moyen de voir quoi que ce soit. Au-delà des effrayants Sweepers balançant leurs lumières, ils n’auraient pas pu voir qui portait le sweat à capuche en conduisant.

Ils ont de la chance que Dudley Duncan les ait emmenés dans la voiture échouée. Au moins, ils regarderaient à travers la voiture et trouveraient des preuves pour faire avancer l’histoire.

La piste n°2 était inutile s’ils n’avaient pas fouillé la voiture. Katie et Angel n’avaient pas besoin de passer la nuit dans les bois puisque l’opportunité leur était donnée.

Par rapport aux deux autres pistes, la piste #3 a fourni le plus de développements pour la ville. Les deux premiers groupes se sont concentrés sur le meurtre et des personnages spécifiques, mais la boîte de sardines et la réunion de la ville ont révélé comment un complot de la ville pouvait être derrière tout cela.

“Kingfisher Cannery” est un nom que vous devriez garder dans le dos de votre tête. L’entreprise, le logo et le développement de l’hôtel sont des éléments qui se connectent à plusieurs suspects au cours de l’histoire. (Pas de spoil ici.)

J’écris dans le journal que Kingfisher est au bord de la faillite… ce qui est le cas. Le lendemain matin, je me fais gifler avec deux poursuites de Natey Flint. Il engage une action en responsabilité contre le Sunrise Herald et une action en responsabilité d’un million de dollars contre moi. Frank Kovick

Leita Rose-Blodgett ayant le vote final sur le terrain de développement de l’hôtel / conserverie pourrait être un élément important des meurtres.

Hayden DeBeck et William Lambert se disputaient la terre, et Nate Flint était le partenaire commercial de William. De plus, si Frank disait la vérité, la faillite de l’entreprise pousserait quiconque à être suffisamment désespéré pour obtenir l’approbation de l’accord (ou le rejeter s’ils voulaient que Nate et William perdent).

Le maire Emmerson Bowden était un suspect suspect qui ne devrait pas être ignoré.

Je n’ai pas prêté beaucoup d’attention au maire car ma propre enquête suivait une voie différente quand j’étais enfant. Cependant, lors de cette rewatch, je suis surpris d’avoir raté beaucoup de détails clés à son sujet.

Emmerson, un taxidermiste qualifié, l’a désigné comme un suspect sérieux car il avait les compétences nécessaires pour préserver les doigts coupés de Nate. Sa connaissance de l’histoire de la ville l’a rendu inestimable dans l’affaire du meurtre. Et, il avait beaucoup d’enjeux sur ce qui est arrivé à la Kingfisher Cannery puisque l’accord ajouterait des entreprises/touristes à la ville.

De plus, Kristen avait raison à son sujet: le maire Bowden a agi de manière assez effrayante.

C’est un suspect à garder à l’esprit, les observateurs novices. Il est encore trop tôt pour exclure qui que ce soit pour l’instant.

Cependant, le fait que Leita soit innocenté pendant la question du tueur n’était pas trop surprenant. Quelqu’un a-t-il vraiment cru qu’elle avait commis les meurtres ?

Sa connexion sur la liste des suspects ressemblait plus à un personnage que nous devions surveiller que le tueur derrière le masque.

Leita Rose-Blodgett : Ce n’est pas une affaire conclue. Je n’ai pas décidé de vendre ce terrain, et je ne suis pas d’accord pour le moment.

[Back at the house]

Brian : Donc, si elle se retrouve avec une étiquette d’orteil, je ne serais pas surpris.

Leita joue un rôle important dans l’histoire principale, d’autant plus qu’elle a entendu Jimmy/Nate se battre pendant la nuit des meurtres, et elle est le vote clé lors de l’affaire de l’hôtel. De plus, le cadavre de son mari avait été volé dans sa tombe.

Ce ne sera pas la dernière fois que nous entendrons parler de Leita, même si elle a été lavée de tout soupçon.

Le trio Shirley/Lindsey/Kristen a pris un autre coup majeur lorsque Lindsey est devenue la prochaine victime du tueur.

Les joueurs savaient exactement ce qu’ils faisaient en envoyant Lindsey là-bas pour affronter Kristen. Ils voulaient que Kristen parte, et si elle survivait, perdre Lindsey affaiblirait les alliés de Kristen.

Bien sûr, tout le monde a applaudi et a montré son appréciation d’avoir trouvé l’indice du tueur. Mais, non seulement je vais battre le jeu du tueur, je vais aussi battre tout le monde dans le jeu de cette maison. Kristen

C’est dommage que nous ayons perdu Lindsey car elle était l’une des rares joueuses à être les narratrices de la saison (c’est-à-dire les joueuses qui ont obtenu le plus de confessionnaux et expliqué le drame). Lindsey n’était pas l’enquêteuse la plus forte, mais elle a dit ce qu’elle pensait et a laissé tomber des lignes comme si c’était sans effort.

Au moins Kristen est toujours là pour apporter le drame et combattre la majorité contre elle.

Dernières pensées de la salle de guerre :

Hayden DeBeck apparaissant sur bande lors de la réunion a dégagé de fortes vibrations de film d’horreur.

Les Sweepers étaient effrayants en 2001. Les Sweepers sont toujours effrayants maintenant en 2021.

Jimmy et Mary-Elizabeth sont toxiques ensemble, surtout avec la colère et l’obsession d’Abby. Les deux seraient mieux séparés.

Frank Kovick criant sur Stacey et Lindsey n’a fait que devenir un plus gros suspect.

