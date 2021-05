Épisode 331

Zac et Benjamin clôturent l’essai Apple / Epic, s’émerveillent des incroyables fonctionnalités d’accessibilité de l’Apple Watch à venir, analysent les maquettes Mac Mac M1X plus minces et donnent leurs impressions pratiques avec le nouvel iPad Pro M1 et la nouvelle télécommande Apple TV.

iPad Pro / iPad OS iPadOS limite la puissance de l’iPad Pro: les applications ne peuvent utiliser que jusqu’à 5 Go de RAM chacune Procreate mise à jour avec de meilleures performances et plus de couches pour les utilisateurs d’iPad Pro M1 MacBook Pro Diary: j’ai hâte d’avoir le M1X 16 pouces MacBook Pro – mais ça va faire mal! Les développeurs Halide détaillent la nouvelle caméra selfie ultra-large pour iPad Pro, “ superpuissance cachée ” Commentaire: Une mise à jour iPadOS est en retard, mais cela ne changera pas grand-chose pour moi Nouvelle Apple TV 4K et télécommande Siri La nouvelle prise en charge de Siri Remote arrive sur Mac pour les présentations, multimédia, plus avec Remote Buddy Hands-on: Trucs et astuces pour utiliser la télécommande Apple TV Siri pour contrôler votre téléviseur, votre récepteur et vos haut-parleurs WWDC 2021 Roundup: Tout ce qu’Apple pourrait annoncer à la WWDC 2021 Commentaire: L’avenir de la WWDC est presque certainement un Événement hybride en ligne / hors ligne Accessibilité Apple célèbre la prise de conscience mondiale de l’accessibilité avec l’App Store, Fitness +, la galerie de raccourcis, d’autres services Apple SignTime connectera les clients de l’Apple Store et du support Apple avec des interprètes Les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité d’Apple suggèrent-elles des changements d’interface utilisateur pour iOS 15? C’est possible

