Épisode 38 de la série vidéo The Greatest de Queen

L’épisode de cette semaine de « The Greatest » de Queen célèbre l’une des pierres angulaires de toute chanson ou performance de Queen, « The Guitar Solo ». Vous pouvez regarder l’épisode en entier ci-dessous.

Parmi les nombreuses choses qui font reine si distinctif est le son extraordinaire de la guitare maison de Brian May. À travers la gamme éclectique de styles du groupe, le désormais légendaire Red Special a démontré une vaste gamme de voix et d’actes de génie mélodique mis en évidence dans des chansons aussi diverses que « Tie Your Mother Down », « Killer Queen » et « These Are The Days Of Nos vies. »

C’était une caractéristique déterminante de la musique de Queen dont le groupe était fier à juste titre, et sans surprise, il est rapidement devenu un élément établi des performances live du groupe dans le monde entier et lors de la plupart des occasions spéciales, y compris la performance légendaire de Brian sur le toit de Buckingham Palace, Aide en direct, la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 2012… et au-delà.

L’utilisation remarquable du delay par May a créé une partie spéciale de chaque spectacle de Queen, en partie, comme il l’explique ici, à la façon dont il a évolué au cours des années de tournée.

Brian May dit : « Le solo de guitare, c’est moitié-moitié. Je l’avais fait tellement de fois, à ce moment-là, qu’il y a certaines choses qui, je le sais, vont être de bonnes choses à essayer, mais fondamentalement, c’est improvisé. Mais il y a certaines choses qui seront toujours là parce qu’elles fonctionnent.

« Je devais faire très attention car on peut tomber dans un piège, poursuit-il. « Si quelque chose fonctionne très bien et que vous obtenez une bonne réponse, la tendance est de continuer à le faire, mais cela ne fonctionne pas de cette façon. Vous devez, en quelque sorte, l’amener à son apogée naturel, puis le laisser aller et essayer autre chose parce que les choses vieillissent. Vous savez, vous devez rester frais et le public frais. »

Il conclut : « Parfois, j’en avais marre. Parfois, je le réduisais vraiment et je ne voulais pas tout faire, et parfois l’ambiance était bonne et vous y alliez et ce serait tout simplement génial.

Lorsque Queen a repris ses tournées dans les années 2000, d’abord avec Paul Rodgers, et maintenant avec Adam Lambert, le Guitar Solo avait encore évolué, et à ce jour continue de produire un moment magique qui est unique à chaque performance.

Le solo époustouflant et mélodique de Brian May sur Queen’s « Rhapsodie bohémienne » a récemment été nommé par les lecteurs de Total Guitar comme le plus grand solo de guitare de tous les temps. Demandé lors de la réception de son prix celui qu’il tient en plus haute estime ? Son solo sur le tube de Queen’s en 1974, « Killer Queen. « Cela a toujours été l’un de mes préférés », a déclaré May au magazine. « C’était quelque chose d’un peu plus complexe, une aventure consistant à mettre des harmonies de guitare dans le solo. »

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la relation historique de Brian avec sa guitare fabriquée à la main qui a secoué Queen et le monde, il a récemment publié une version mise à jour de son livre Red Special. co-écrit avec Simon Bradley. Les ajouts incluent 2 nouveaux chapitres et un chapitre Galley mis à jour.

Regardez chaque épisode de la série « The Greatest » de Queen sur leur chaîne YouTube officielle.