Épisode 4 “ l’un des meilleurs ” dit Martin Compston ⋆ .

Martin Compston a intensifié l’excitation pour l’épisode 4 (Photo: BBC / World Productions)

La star de Line of Duty, Martin Compston, a déclaré que l’épisode quatre de la sixième série du drame policier était “ l’un des meilleurs ” créateurs que Jed Mercurio ait “ jamais écrit ”.

Jusqu’à présent, dans la sixième série de la procédure, Kate Fleming (Vicky McClure) et son ancien collègue de l’AC-12 Steve Arnott (Martin) ont tenté de faire toute la lumière sur le meurtre du journaliste Gail Vella (Andi Osho) tout en découvrant comment des policiers corrompus ont pu être impliqués dans sa mort.

Dans l’épisode trois, les téléspectateurs ont été consternés en voyant le policier Ryan Pilkington (Gregory Piper) assassiner sa collègue Lisa Patel (Tara Divina) en la noyant avant de faire semblant de sauver Terry Boyle (Tommy Jessop) lorsque Kate est arrivée sur les lieux.

Dans un tweet partagé avant le nouvel épisode dimanche, Martin a déclaré à ses abonnés Twitter qu’ils avaient beaucoup à attendre dans un épisode qui, selon lui, pourrait être considéré comme “ un classique ”.

«Demain est le grand épisode 4! Sur le papier, l’un des meilleurs @jed_mercurio ait jamais écrit, si nous livrons ce qui pouvait être un classique », a-t-il écrit.

Martin a également profité de l’occasion pour féliciter Shalom Brune-Franklin et Gregory pour leurs performances impressionnantes en tant que Chloe Bishop et Ryan respectivement.

“J’aime crier à la jeune équipe Shalom et @ gregorypiper98 qui donnent des performances exceptionnelles au milieu de la folie”, a-t-il déclaré.

Gregory a répondu sous le tweet, déclarant: “ Big love man! Je ne peux pas attendre demain, tu le détruis!

La photo dans le tweet de Martin montrait Steve pointant son arme vers le haut, une expression d’acier sur son visage.

Donc, malgré les graves maux de dos de Steve, il semble que le personnage va s’impliquer dans une action intense dans le nouvel épisode.

Martin a salué la performance de Shalom Brune-Franklin dans le rôle de DC Chloe Bishop (Photo: BBC / World Productions / Steffan Hill)



Ryan Pilkington de Gregory Piper sera-t-il découvert? (Photo: Archives de photos de la BBC)

Plusieurs fans ont exprimé leur enthousiasme face aux grandes affirmations de Martin sur le prochain épisode.

“ Je ne peux pas attendre, j’espère juste que rien de grave n’arrivera à notre Steve Arnott, je ne pense pas que je pourrais y faire face si c’était le cas ”, a commenté une personne.

‘Eh bien @martin_compston j’étais déjà plus excité et maintenant vous nous avez tous plongés dans une excitation frénétique !!’ un autre a répondu.

Quelqu’un d’autre a fait remarquer: “ Je parie que toute l’équipe la fait sortir du terrain de balle. Cette série a été incroyable !! L’amener sur!’

L’épisode quatre pourrait-il voir Ryan obtenir son apparition après avoir apparemment échappé au meurtre de l’officier de police Lisa?

Et Joanne Davidson (Kelly Macdonald) continuera-t-elle à éveiller les soupçons du patron de l’AC-12 Ted Hastings (Adrian Dunbar)?

Line of Duty est diffusé dimanche à 21 heures sur BBC One.

