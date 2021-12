Épisode bonus spécial des fêtes 2020 « The Great British Bake Off » !

Étant donné que nous, les Américains, avons tout un peu plus tard, les offres spéciales de vacances The Great British Bake Off 2020 nous sont enfin parvenues sur Netflix en 2021. Dans notre dernier épisode bonus, Kate et Amelia discutent des joies et des pièges de la spéciale de Noël avec l’équipe B James. , Jamie, Ruby et Rosie (0:30), et le spécial du Nouvel An avec l’équipe A Rahul, Nancy, Helena et Henry (25:25).

Hôtes : Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify