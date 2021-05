Épisode de réunion d’amis en direct en Inde: Comment regarder l’épisode de réunion d’amis en ligne en Inde sur ZEE5, regarder la diffusion en direct de l’épisode de réunion d’amis en Inde aujourd’hui

Friends Reunion commencera à diffuser le 27 mai

L’épisode de la réunion des amis en Inde, télédiffusion en direct en ligne: l’exubérance parmi les fanatiques d’amis qui attendent l’épisode de la réunion est sans précédent. La bande-annonce a été vue des millions de fois en quelques jours et les fils de tous les fans sur les réseaux sociaux ont partagé la nouvelle. L’épisode est diffusé sur HBO Max aujourd’hui où toute l’affaire sans entrer dans leurs personnages a revécu les moments les plus populaires, les scènes de la série, partager des expériences de tournage de la série. Comme le révèle la bande-annonce, cet épisode va être un véritable déchirement.

Pour les fans de retour en Inde, l’épisode spécial sera diffusé sur ZEE5 à partir du 27 mai après sa diffusion sur HBO Max, évitant ainsi aux fans d’attendre de regarder l’épisode le plus attendu. A propos de la sortie de Friends: The Reunion in India, Manish Kalra, Chief Business Officer de ZEE5 avait précédemment informé que le spécial FRIENDS: THE REUNION sera diffusé en exclusivité sur ZEE5 le 27 mai à 12h32! “

Il a en outre demandé aux fans de profiter de FRIENDS: THE REUNION Offre spéciale de visionnage illimité au moins 12 heures à l’avance avant le lancement pour une expérience transparente en anticipant le trafic énorme sur la plate-forme OTT ce jour-là.

À quoi s’attendre de Friends: The Reunion

Des amis mettant en vedette Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow et David Schwimmer se réuniront tous une dernière fois pour lancer le service de streaming de HBO Max, 17 ans après la diffusion de la finale de la saison des 10 émissions. Grâce aux rediffusions et au statut de résident permanent des plateformes OTT, la popularité de Friends a traversé les générations, les téléspectateurs citant généreusement Ross, Chandler, Joey pour leurs dialogues hilarants parfois même imitant le ton.

Comme le montre la bande-annonce, le casting revisitera l’appartement miraculeusement spacieux de Monica et Joey, le lieu de rencontre de Central Park et se remémorera la première table lue. Certaines des scènes comme celle où Monica et Rachel ont perdu leur appartement lors d’un quiz seront revécues. Le débat sans fin sur la pause de Ross et Rachel sera taquiné. L’affaire effectuera également une lecture de table d’une partie du scénario de l’épisode de la première saison 4 de l’émission, «Celui avec la méduse».

Les autres visages qui feront des apparitions sont David Beckham, BTS, Justin Bieber, Lady Gaga, Reese Witherspoon, Malala Yousafzai, James Corden, Cindy Crawford, Mindy Kaling et Kit Harington, entre autres.

Selon un rapport, chaque acteur a reçu 2,3 ​​millions USD pour remplir le spécial réunion. Les producteurs exécutifs d’amis Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane ont produit le spectacle.

