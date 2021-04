Épisodes de Superfan de la saison 1 – .

Dans les années à venir, Peacock construira sans aucun doute une bibliothèque importante de contenu original pour rivaliser avec Netflix, Hulu, Disney + et Prime Video. Mais pour l’instant, l’un des principaux attraits du service de streaming est The Office. Pour regarder The Office légalement sans payer pour le câble, un abonnement Peacock est vraiment votre seul choix, et maintenant, afin d’adoucir l’affaire, Peacock a ajouté encore plus d’épisodes Superfan pour les abonnés payants.

Bien que Peacock propose un niveau gratuit et financé par la publicité, seules les deux premières saisons de The Office sont disponibles en streaming dans le cadre de ce plan. Si vous vous êtes inscrit à Peacock Premium à 4,99 $ par mois ou à Peacock Premium Plus à 9,99 $ par mois, vous pouvez diffuser les neuf saisons de The Office, et vous aurez également accès à un certain nombre de fonctionnalités spéciales, y compris des coupes prolongées individuelles. des épisodes qui contiennent des images inédites.

Au départ, seule la troisième saison de l’émission offrait ces épisodes Superfan, mais lundi, Peacock a fait ses débuts dans la saison 1 de The Office: Superfan Episodes en l’honneur du jour préféré de Stanley Hudson: Pretzel Day.

Il y a maintenant des coupes étendues de chaque épisode de la première saison disponibles pour les abonnés payants. «Basketball» semble être le plus long des six, avec un temps de 39 minutes, bien que la nouvelle coupe de l’épisode pilote ne soit pas loin derrière à 38 minutes. En gros, si vous aviez vraiment besoin d’une autre excuse pour gâter chaque épisode de The Office pour la 50e fois, c’est parti. Vous pourriez même voir quelques scènes que vous n’avez jamais vues auparavant.

Peacock publiera éventuellement des épisodes Superfan pour les neuf saisons de la série, mais j’espère que le rythme s’accélérera dans les mois à venir, car à ce rythme, NBC pourrait en fait redémarrer la série avant que les saisons les plus récentes n’obtiennent leurs propres épisodes Superfan sur le streamer. Nous devrons simplement attendre patiemment pour le moment.

En attendant, puisque vous payez de toute façon Peacock pour regarder ces épisodes prolongés de The Office, vous pourriez aussi bien consulter certaines des émissions originales que le service a à offrir. Plus tôt ce mois-ci, une nouvelle émission de Mike Schur – qui a déjà travaillé ou co-créé The Office, Parks and Recreation et The Good Place – a fait ses débuts sur le service. Il s’appelle Rutherford Falls et met en vedette les anciens du bureau Ed Helms.

Personnellement, l’émission qui m’intrigue le plus est Girls5eva, qui commence à être diffusée sur Peacock en mai. Il s’agit d’un groupe de filles des années 90 à succès unique qui a une seconde chance de devenir célèbre après qu’une de leurs chansons soit devenue virale. De plus, il met en vedette Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell et Busy Philipps.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.