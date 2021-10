Halloween apporte de nombreuses tendances saisonnières autour de chaque octobre, mais peut-être rien de plus surprenant que les re-regards de The Office. La sitcom a certains des épisodes sur le thème d’Halloween les plus appréciés de toute la télévision, et de nombreux fans dépoussièrent leurs favoris pour ce mois-ci. Voici un guide de référence rapide pour trouver tous vos favoris.

L’Office est toujours aussi fort comme l’une des émissions les plus en vogue à l’ère de la télévision en streaming. La série s’est déroulée à l’origine de 2005 à 2013, mais elle a sans doute établi un héritage encore plus fort sur les services de streaming depuis lors. Les fans ont failli s’effondrer lorsque l’émission a quitté le catalogue Netflix, et c’est aujourd’hui l’un des plus gros tirages du service de streaming interne de NBC Peacock. Il est également disponible sur les magasins numériques à l’achat ou à la location, soit par épisode, soit par saison.

Bien qu’il n’y ait peut-être pas de peurs ou de monstres, il ne serait pas juste de dire que The Office n’est pas effrayant du tout. La série propose un portrait obsédant du quotidien, parsemé de quelques personnages qui nous terrifieraient si nous les rencontrions dans la vraie vie, comme Michael Scott, par exemple.

Plus important encore, il capture le véritable esprit d’Halloween – la raison pour laquelle nous nous couvrons de maquillage et de costumes de friperie une fois par an. Il traduit ce sentiment d’émerveillement enfantin à un public adulte, et pour cela, il est inestimable. Voici un aperçu de tous les épisodes d’Halloween de The Office.

Saison 2, Épisode 5 – ‘Halloween’

La saison 1 de The Office peut être pardonnée d’avoir sauté un épisode d’Halloween, puisqu’elle ne durait que six épisodes. L’émission a toutefois rattrapé le temps perdu dans la saison 2, lorsque Michael a été confronté à un dilemme : il a dû licencier une personne d’ici la fin du mois.

Cet épisode peut être une série élevée en termes d’absurdité, car tous les employés font face à la peur très réelle du licenciement, tout en portant des costumes objectivement ridicules. Même Michael souffre d’une certaine ironie alors que la tête en plâtre sur son épaule arbore un sourire effrayant tout au long de son dialogue anxieux.

Saison 5, Épisode 6 – « Transfert d’employés »

Le Bureau n’a pas opté pour un autre épisode d’Halloween avant la saison 5, avec « Employee Transfer ». Cet épisode se déroule alors que Pam vit à New York pour une école d’art, mais travaille toujours à temps partiel dans l’entreprise Dunder Mifflin pour payer ses factures. S’attendant à un environnement de bureau similaire, elle s’habille pour Halloween, portant un costume de Charlie Chaplin pour travailler. Personne d’autre n’est habillé, cependant, et Pam ne peut pas enlever la fausse peinture de moustache de sa lèvre supérieure.

Pendant ce temps, à Scranton, Dwight, Creed et Kevin se déguisent tous en Joker de The Dark Knight, qui venait de sortir à l’époque. Le véritable coup de poing émotionnel de l’épisode, cependant, est la nouvelle que Holly est transférée à Nashua, laissant Michael maladroitement dévasté.

Saison 6, Épisode 8 – ‘Koi Pond’

Il y a un segment Halloween dans The Office Season 6, mais les fans qui regardent sur Netflix ne le verront pas. L’épisode a en fait commencé par un bâillon d’Halloween à l’air libre, mais il a été coupé après la toute première diffusion. Il n’apparaît pas sur les DVD, les services de streaming ou les rediffusions de l’émission.

NBC aurait. à son apparence initiale. Il présentait une attraction de maison hantée dans l’entrepôt de Dunder Mifflin, qui s’est terminée par Michael Scott simulant un suicide. Cela a terrifié les enfants de la série et les téléspectateurs dans la vraie vie, ce qui a poussé le réseau à la retirer de la circulation.

Pour une raison quelconque, cependant, NBC a rendu la scène disponible sur YouTube il y a à peine deux ans. Il ne s’affiche toujours pas si vous regardez sur Netflix, vous devrez donc changer d’application si vous souhaitez l’inclure dans votre marathon.

Saison 7, Épisode 6 – « Concours de costumes »

L’année suivante, Halloween a de nouveau eu un épisode complet avec « Concours de costumes ». Celui-ci présente tous les employés mettant tout en œuvre pour un concours de costumes, dans l’espoir de gagner un carnet de coupons légendaire. Ici, Pam défie enfin Jim sur son dédain pour les costumes d’Halloween, avec un peu d’aide de leur fille. Pendant ce temps, d’autres employés changent de costumes tout au long de la journée, créant une impressionnante série de tenues.

Saison 8, Épisode 5 – « Spooked »

Même après que Michael Scott (Steve Carell) ait quitté The Office, Halloween a continué d’être un gros problème. Dans l’épisode, Erin travaille dur pour essayer d’impressionner Andy, avec l’aide maladroite de Gabe. Il a également Dwight déguisé en guerrier extraterrestre sexuel et Ryan en Jesse Pinkman de Breaking Bad.

Dans cet épisode, Jim et Pam frappent à nouveau un territoire rocheux alors qu’ils débattent pour savoir si les fantômes sont réels. Malheureusement, ils ne parviennent pas à une réponse concluante.

Saison 9, Épisode 5 – « Here Comes Treble »

Enfin, le dernier épisode d’Halloween de The Office était dans la saison 9. Nommé d’après le groupe a capella d’Andy de l’université, l’épisode montre que le nouveau manager a enfin retrouvé ses anciens copains chanteurs. Cela ouvre la porte à l’un des meilleurs camées de la série – Stephen Colbert dans le rôle de la figure légendaire Broccoli Rob.

C’est aussi l’épisode où Dwight se fait piéger la tête dans une citrouille-lanterne tout en essayant d’effrayer Erin, fournissant l’un des GIF les plus durables de toute la série.

Enveloppement des costumes

Pour ceux qui veulent sauter tout le marathon, le compte YouTube officiel de The Office a créé une bande-annonce des costumes d’Halloween les plus mémorables de la série. Il comprend tout, du vraiment créatif au dédaigneusement simple, comme les nombreux non-costumes de Jim.

Le bureau est maintenant en streaming sur Peacock.

