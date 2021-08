« Epitome of Lies », déclare le BJP, après qu’Arvind Kejriwal ait prétendu inaugurer la première tour de smog de l’Inde

in

Le parti Aam Aadmi (AAP) a déclaré que la capacité de la tour de 24 mètres de haut est de 1 000 mètres cubes/sec et qu’elle peut purifier l’air jusqu’à une distance d’un kilomètre.

Une guerre de crédit majeure a éclaté entre le parti Bharatiya Janata et le parti Aam Aadmi dirigé par Arvind Kejriwal après que ce dernier a prétendu avoir inauguré la première tour de smog de l’Inde dans la capitale nationale. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a inauguré hier une tour de smog à Connaught Place à Delhi. Après l’inauguration de la tour de 24 mètres de haut, Kejriwal a affirmé qu’il s’agissait de la première tour de smog en Inde pour lutter contre la pollution. « Félicitations Delhi. Dans la guerre contre la pollution, la première tour de smog du pays a été lancée à Delhi. Celui-ci a été développé à l’aide de la technologie américaine sous la supervision experte de scientifiques des IIT. Si ce projet pilote réussit, il sera reproduit à travers Delhi », a déclaré Kejriwal.

Le parti Aam Aadmi (AAP) a déclaré que la capacité de la tour de 24 mètres de haut est de 1000 mètres cubes/sec et qu’elle peut purifier l’air jusqu’à une distance d’un kilomètre.

Cependant, l’affirmation de CM Arvind Kejriwal selon laquelle l’installation serait la première tour de smog du pays n’était pas de bon augure pour l’opposition BJP, qui a déclaré que le député de East Delhi Gautam Gambhir avait fait installer la première tour de smog de l’Inde à Delhi il y a environ 20 mois. .

« La première tour de smog de Delhi a été installée par Gautam Gambhir en 2020. CM Kejriwal a maîtrisé le mensonge. Arrêtez de tromper les gens, ils connaissent tous vos sales tours. Vous êtes un demandeur de crédit, reste vous n’avez rien fait pour les Delhiites. Réveillez-vous du sommeil ! a déclaré Delhi BJP.

La première tour de smog de Delhi a été installée par Sh @GautamGambhir en 2020. CM Kejriwal a maîtrisé le mensonge. Arrêtez de tromper les gens, ils connaissent tous vos sales tours. Vous êtes un chercheur de crédit, restez vous n’avez rien fait pour les Delhiites. Réveillez-vous du sommeil !https://t.co/FCVie2ObX4 pic.twitter.com/lX3MvA6ZSZ – BJP Delhi (@BJP4Delhi) 23 août 2021

Lire aussi : Delhi pour respirer de l’air pur ! Capital obtient sa première tour de smog avec l’aimable autorisation de Gautam Gambhir

Le porte-parole du BJP Delhi, Naveen Kumar Jindal, a déclaré que le gouvernement Kejriwal devrait abandonner ses cascades de relations publiques et faire un travail réel pour la population de Delhi. « Tout le monde sait que la première tour de smog à Delhi a été installée il y a 20 mois par Gautam Gambhir. Arrêtez de propager le faisceau de mensonges et sortez de la zone publicitaire et apprenez à travailler pour les habitants de Delhi. De nombreux menteurs ont dû mourir, puis le grand escroc de Delhi, Arvind Kejriwal, est né », a déclaré Jindal.

जाहिर है कि दिल्ली मे पहला स्मोग @GautamGambhir ने 20 महीने पहले ही लगवा दिया था तो झूठ के पुलिंदे उतारना बंद करो और विज्ञापन बाजी बहार आकर दिल्ली की जनता के लिए कुछ काम करना सीखो झूठे लोग मरे होंगे तब जाकर ये दिल्ली का महाठग @ArvindKejriwal पैदा हुआ था https://t.co/y7lkPhUuKS — Naveen Kumar Jindal ???????? (@naveenjindalbjp) 23 août 2021

Un autre leader du BJP, Varun Puri, a qualifié Kejriwal de “Fake-ji-wal”. “L’incarnation du mensonge, Kejriwal est de retour. La première tour de smog a été installée par le député du BJP Gautam Gambhir, mais il semble que Fake-ji wal ait besoin de rafraîchir sa mémoire », a-t-il déclaré.

La quintessence du mensonge, Kejriwal est de retour. La première tour de smog a été installée par le député du BJP @GautamGambhir, mais il semble que likr Fake-ji wal ait besoin de rafraîchir sa mémoire. pic.twitter.com/59xWMbyLdz – Varun Puri (@varunpuri1984) 23 août 2021

Notamment, Delhi est l’une des villes les plus polluées d’Inde et fait face à un niveau dangereux de pollution atmosphérique à l’approche des hivers. Ces tours de smog sont une tentative pour assurer un air pur aux Delhiites.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.