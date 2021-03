Epix: prix, contenu et tout ce que vous devez savoir

Nous sommes maintenant des années dans la soi-disant guerre du streaming, avec une multitude de sociétés de médias se disputant nos globes oculaires (et les informations de carte de crédit). Ainsi, Epix de MGM opère dans un domaine encombré. Bien que Netflix ait été le premier favori pour l’emporter, il existe une concurrence féroce. HBO Max fait des vagues avec sa bibliothèque massive de contenu appartenant à Warner Bros.et de nouveaux originaux dignes de buzz, et Amazon Prime Video est un concurrent depuis des années.

Mais avec une combinaison de titres hérités dans sa riche bibliothèque, ainsi qu’une foule de nouveaux originaux de prestige, Epix a des jambes impressionnantes sur lesquelles se tenir.

La grande question est – Epix en vaut-il la peine? Nous avons passé en revue toutes les différentes questions que vous pourriez avoir sur le service de streaming, de la tarification à l’offre de contenu en passant par diverses spécifications et plus encore. Jetez un œil ci-dessous.

Qu’est-ce qu’Epix?

Avant de nous concentrer uniquement sur le streaming, il vaut la peine de prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble. Epix n’est pas seulement un service de streaming. Propriété de MGM, il s’agit d’un réseau de télévision premium disponible 24h / 24. Il est composé des chaînes phares Epix et Epix Drive-In, offrant un total de quatre chaînes de télévision payantes premium, sans publicité et des services à la demande.

Epix a également été parmi les premières chaînes câblées héritées à offrir sa bibliothèque en ligne, et elle s’est bien adaptée à ce modèle. La plate-forme est disponible sur epix.com et via l’application Epix Now sur Android et iOS.

Donc, fonctionnellement, Epix est deux choses. C’est un réseau câblé traditionnel avec quatre canaux distincts et c’est un service de streaming. Sa bibliothèque va du contenu scénarisé et documentaire original à une immense bibliothèque de films hollywoodiens.

Epix en vaut-il la peine?

Obtenez Shorty, un original EPIX.

Alors Epix vaut-il les frais d’abonnement? Le divertissement est personnel et subjectif, votre kilométrage peut donc varier. Mais Epix offre beaucoup pour votre argent.

Avec un prix bas, une énorme bibliothèque de contenu comprenant des titres exclusifs et des spécifications de qualité, c’est un service solide qui mérite votre attention. Il ne servira pas de remplacement complet du câble ni même d’alternative complète à Netflix, mais il peut être un deuxième ou troisième service fantastique pour les fanatiques de streaming à la recherche d’encore plus de contenu.

Pour rendre la décision encore plus facile, vous pouvez obtenir vos deux premiers mois de service pour seulement 0,99 $ par mois. De cette façon, vous pouvez décider vous-même si cela vaut la peine de continuer à plein prix.

Comment vous inscrivez-vous?

Pennyworth, un original EPIX.

Le moyen le plus simple et le moins cher d’obtenir Epix à la demande est de s’abonner au réseau câblé. Tous les abonnés au câble Epix ont un accès gratuit à la plate-forme de streaming. Cela s’applique à toute personne disposant d’un abonnement TV ou numérique à Epix – les prix varient en fonction du fournisseur et de l’emplacement aux États-Unis.

Les fournisseurs suivants offrent le service à l’échelle nationale:

AT&T TVAT & T U-VerseAtlantic BroadbandBlue Ridge CommunicationsBuckeye BroadbandCenturyLink PrismCincinnati BellConway CorporationCox CommunicationsDIRECTVDISHEPB Fibre OptiqueEPlus BroadbandFrontier CommunicationsGCIGVTC CommunicationsHawaiian TelcomLUS FiberMetroCastMTC Cable (NYTFibre Optique)

Combien coûte Epix?

Enslaved, une série documentaire EPIX Original.

Et si vous n’êtes pas déjà abonné au câble Epix? Où cela vous laisse-t-il?

Aucun problème. Vous pouvez toujours accéder au même contenu en streaming que les abonnés; il vous suffira de vous inscrire avec un compte uniquement en streaming appelé Epix Now. Vous pouvez vous inscrire sur le site officiel et télécharger l’application à partir de votre boutique d’applications préférée. Cela vous coûtera 5,99 $ par mois, donc ne vous ruinez pas par rapport aux normes de streaming.

Et pour le moment, vous bénéficiez des deux premiers mois au tarif réduit de 0,99 $ par mois. Cet abonnement vous donnera accès à la diffusion en continu par navigateur, ainsi qu’à l’application Epix Now à regarder sur l’appareil de votre choix.

Avec cet abonnement de 5,99 $, vous pouvez annuler à tout moment, diffuser du contenu Epix illimité, télécharger des titres à regarder hors ligne et regarder sur plusieurs appareils. Epix n’annonce pas exactement combien d’écrans peuvent être connectés et diffusés à la fois, donc l’acheteur se méfie. Si vous cherchez à partager votre mot de passe avec des amis ou même simplement à vivre avec une grande famille ou beaucoup de colocataires, vous pouvez maximiser à un moment donné.

Comment obtenir Epix gratuitement?

Si vous vous abonnez à Epix via votre câble ou fournisseur numérique, vous avez déjà accès via l’application Epix. Vous voudrez peut-être vérifier si vous l’avez déjà dans votre faisceau de câbles existant. L’application n’est pas vraiment gratuite dans ce cas, mais comme vous payez déjà pour le service de câble, l’application est en fait un module complémentaire gratuit.

Si vous vous inscrivez à l’application de streaming, vous bénéficierez d’un accès d’essai gratuit, mais seulement pendant sept jours, alors assurez-vous d’annuler dans cette fenêtre pour éviter d’être facturé. Bien qu’avec la promotion actuelle offrant les deux premiers mois pour 0,99 $ par mois, vous obtenez presque un essai gratuit de deux mois.

En dehors de cela, vous n’avez pas trop d’options pour un accès gratuit, au-delà de l’obtention des informations de connexion d’un ami. Epix propose périodiquement des titres spécifiques à regarder gratuitement, mais ceux-ci sont rares et la fenêtre de visualisation gratuite est généralement courte.

Quels appareils sont pris en charge par Epix?

Il y a quelques limites à la compatibilité des appareils, mais dans l’ensemble, Epix offre de nombreuses options.

L’application Epix Now est compatible avec les consoles Xbox et PlayStation, les téléphones et tablettes Android, les lecteurs Roku, Apple TV, iPhone et iPad, Amazon Fire TV, TiVo et Chromecast. Vous pouvez également diffuser à partir de divers navigateurs sous Windows et MacOS.

Configuration minimale requise

Avant de vous inscrire, vous voudrez vous assurer que vous avez la bonne configuration de maison pour prendre en charge Epix, alors jetez un œil aux spécifications pertinentes ci-dessous.

Systèmes d’exploitation pris en charge:

Windows 8.1 ou supérieurMacOS 10.10 ou supérieur

Navigateurs pris en charge:

Google Chrome version 40 ou supérieureMicrosoft Edge version 38 ou supérieureMozilla Firefox version 40 ou supérieureSafari 10 ou supérieure

Puis-je télécharger du contenu EPIX?

Si vous n’êtes pas sûr de disposer d’une connexion Internet fiable ou que vous prévoyez d’être hors ligne, vous pouvez toujours utiliser votre abonnement Epix en utilisant la fonction de téléchargement de l’application.

Appuyez sur l’option de téléchargement du film ou de l’épisode que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez voir tout ce que vous avez téléchargé sur votre appareil dans le menu «Téléchargements». Lorsque vous êtes hors ligne, ouvrez l’application et elle vous mènera automatiquement au menu «Téléchargements».

Le téléchargement ne coûte rien de plus, et la plupart du contenu Epix est disponible au téléchargement. Si un certain titre n’est pas disponible au téléchargement pour une raison quelconque, vous ne verrez simplement l’icône de téléchargement nulle part.

Où Epix est-il disponible?

Guerre des mondes, un EPIX Original.

Commençons par les mauvaises nouvelles. Si vous vous trouvez en dehors des États-Unis ou de ses territoires, vous n’avez pas de chance. Epix est entièrement américain. Cela pourrait changer, mais pour l’instant, ce sont les cartes qui nous ont été distribuées.

Si vous êtes en Amérique, vous avez de la chance. Le réseau câblé et le streamer sont disponibles dans tout le pays et ses territoires. Si vous souhaitez profiter pleinement de l’expérience du câble, vous devrez consulter votre télévision locale ou votre fournisseur numérique pour savoir comment vous inscrire. Si vous recherchez simplement un nouveau site de streaming, tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet stable et vous êtes prêt à utiliser Epix Now.

Vous pouvez utiliser Epix Now sur vos appareils préférés, et vous pouvez également vous inscrire en tant que chaîne sur Amazon Prime Video.

Que puis-je regarder sur Epix?

Maintenant que vous savez ce qu’est Epix, combien il coûte et où le trouver, que pouvez-vous réellement regarder dessus? C’est bien beau de savoir ce que cela aura sur votre budget, mais examinons ce que vous obtenez réellement avec votre abonnement.

La bibliothèque Epix

La cinémathèque Epix est assez impressionnante, avec une liste massive de films hollywoodiens classiques et contemporains et de chouchous indépendants. Il s’agit notamment de superproductions récentes comme A Quiet Place, Daddy’s Home, A Simple Favor, Bumblebee, Fences, Barbershop: The Next Cut et Me Before You, ainsi que des franchises de films classiques telles que James Bond, Rocky, Mission Impossible et Star Trek.

La disponibilité varie, certains titres étant supprimés pour faire de la place pour de nouveaux films toutes les deux semaines.

Originaux Epix

Punk, une série documentaire EPIX Original.

Là où les choses deviennent un peu plus exclusives chez Epix, c’est dans la sélection des originaux. Comme ses collègues réseaux câblés premium comme HBO et Showtime, Epix produit une grande variété de contenu original acclamé par la critique.

Les titres originaux d’Epix vont des procédures et séries de genre raffinées à des séries documentaires éclairantes et informatives.

Côté fiction, le réseau produit un très grand nombre de spectacles. Certaines sont des propriétés familières, comme les suivantes:

Pennyworth suit les débuts du majordome de Batman, Alfred Pennyworth, et Condor met à jour l’histoire de Three Days of the Condor.Le succès surprise Get Shorty adapte le roman à succès du même nom, réalisé pour la première fois en film en 1995. est la dernière adaptation du roman d’invasion extraterrestre classique de HG Wells.

Epix propose également des drames d’époque luxuriants et d’autres gros frappeurs:

Le côté non-fiction d’Epix est tout aussi impressionnant:

Découvrez l’histoire de la musique punk dans Punk.Suivez une piste de corruption et de fraude dans les Panama Papers.Superstar Samuel L.Jackson explore les routes de navigation utilisées dans la traite des esclaves américains à Enslaved.En savoir plus sur l’histoire politique récente de Slow Burn, Adapté du podcast à succès avec Leon Neyfakh.Reality TV hit The Contender, un format de compétition de boxe du producteur star de télé-réalité Mark Burnett.

Il y a une programmation originale pour à peu près tous les goûts chez Epix.

Comment Epix résiste-t-il à la concurrence?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Avec les abonnements premium Netflix à près de 20 $ par mois, il est difficile de contester le prix de 5,99 $ sur un abonnement Epix.

Si vous recherchez un service de streaming unique, vous n’aurez pas la variété de quelque chose comme HBO Max, Amazon Prime ou Netflix, qui offrent d’énormes bibliothèques de films et de séries télévisées de différents studios et réseaux, ainsi que leurs propres originaux.

Mais Epix est un excellent complément si vous voulez des options de film ou des séries supplémentaires que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et c’est sans publicité, contrairement aux services gratuits comme Tubi et Pluto TV.

Avec un champ bondé qui comprend les services ci-dessus ainsi que Disney Plus, Apple TV Plus, Mubi, Peacock, Shudder, Britbox, Criterion Channel et apparemment plus de nouvelles options chaque jour, Epix se tient tranquillement comme une option premium abordable .

Autres FAQ

Q: Epix est-il disponible en 4K?

UNE: Le réseau câblé Epix a été l’un des premiers à adopter la 4K, devenant le premier réseau de télévision aux États-Unis à diffuser sa bibliothèque de films en 4K Ultra HD en 2018. La société a intégré cet état d’esprit de haute qualité dans ses offres de streaming, permettant le streaming 4K, comme bien. Certes, le streaming 4K n’est disponible que sur les appareils Apple TV et Roku prenant en charge l’Ultra HD.

Q: Epix a-t-il des publicités?

UNE: En tant que service de câblodistribution premium, Epix est sans publicité, 24 heures par jour. Cela s’étend également au streaming. Vos frais d’abonnement mensuels signifient que vous n’avez pas à vous soucier d’être bombardé de publicités lorsque ce que vous voulez, c’est le contenu cinématographique et télévisé que vous venez de diffuser.

Q: Pouvez-vous regarder Epix sur un appareil Roku?

UNE: Oui. Il existe à la fois des canaux Epix et Epix Now Roku. En fait, les nouveaux appareils Roku sont souvent accompagnés d’un essai gratuit de 30 jours du service.

Q: À qui appartient Epix?

UNE: La station de télévision par câble premium et le service de streaming appartiennent à Metro Goldwyn Mayer (MGM). MGM est l’un des plus anciens studios de cinéma au monde, donnant au service un accès à une multitude de films et d’émissions de télévision classiques et actuels.