EPL: le manager de Manchester City, Pep Guardiola, réitère son appel à cinq remplacements alors que les matchs s’accumulent

Les meilleures ligues de vol en Europe ont adopté la règle pour augmenter le nombre de remplacements par match à cinq pour alléger la charge de travail des joueurs au milieu de la pandémie de COVID-19, mais les clubs de Premier League ont voté contre la motion.



La tradition unique de la Premier League de jouer le lendemain de Noël et le jour de l’An ne devrait pas changer, mais ils doivent autoriser cinq remplacements pour protéger les joueurs dans un calendrier épuisant, a déclaré jeudi le manager de Manchester City, Pep Guardiola.

Les meilleures ligues de vol en Europe ont adopté la règle pour augmenter le nombre de remplacements par match à cinq pour alléger la charge de travail des joueurs au milieu de la pandémie de COVID-19, mais les clubs de Premier League ont voté contre la motion.

Alors que la plupart des ligues se dirigent vers une pause hivernale, les équipes anglaises devraient également jouer trois fois du 26 décembre au mois de janvier. 2. Mais avec plus de matchs reportés en raison d’épidémies de COVID-19, Guardiola a déclaré qu’il était temps que la ligue s’adapte aux circonstances changeantes.

« La tradition du Boxing Day est extrêmement importante. C’est une caractéristique de cette ligue. Cela ne changera pas… Le Boxing Day est si agréable pour les familles d’aller toutes ensemble au stade », a déclaré Guardiola avant la visite de Leicester City dimanche.

« Le problème, ce sont les matches, le calendrier, 365 jours par an, les équipes internationales avec des compétitions énormes et beaucoup de matchs… Les joueurs ont deux-trois semaines de vacances en été, puis la saison (recommence), c’est trop. .

«Aujourd’hui, les managers ont discuté avec la Premier League et les diffuseurs et ont décidé de ce qui est le mieux pour tout le monde. Le bien-être des joueurs devrait être le plus important… C’est le seul pays à ne pas accepter cinq remplacements, seulement trois. Pourquoi?

«Nous voulons protéger les joueurs, alors apportez cinq remplacements. C’est bien mieux pour le nombre de matchs, mais la Premier League et les clubs ont décidé « non ».

Les joueurs et les managers ont déclaré que le bien-être des joueurs n’était pas pris assez au sérieux tandis que COVID-19 aggravait la situation et Guardiola a déclaré qu’ils devraient probablement se réunir et faire grève, bien qu’il ne veuille pas que cela en arrive là.

« Les mots ne résoudront rien. (Pour) l’UEFA, la FIFA, la Premier League, les diffuseurs, les affaires sont plus importantes que le bien-être », a ajouté Guardiola.

« Peut-être avons-nous besoin d’une grève pour que les gens attirent l’attention… (mais) nous voulons jouer, rendre les gens heureux en décembre et jouer à des jeux. Nous aimons faire ça.

«Je ne dis pas une raison de faire une grève. Mais quand les gens disent Coupes du monde, Coupes d’Europe, demi-finales de la Coupe Carabao (sur) deux manches, Coupes FA et Premier League – plus d’équipes, plus de matchs et moins de vacances.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.