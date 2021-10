EpocCam vous permet désormais d’utiliser votre iPhone comme webcam avec Snap Lenses

EpocCam d’Elgato est une application qui vous permet d’utiliser votre iPhone comme webcam pour votre Mac ou PC Windows. Cette semaine, la société a annoncé un nouveau partenariat avec Snapchat pour apporter des objectifs Snap à EpocCam, afin que les utilisateurs puissent désormais appliquer des filtres AR à une vidéo en direct.

Comme récemment annoncé par Elgato (via The Verge), le partenariat – qui est une première dans le segment – ​​apporte les populaires Snap Lenses de réalité augmentée à l’application EpocCam. Il y a 15 Snap Lenses disponibles pour les utilisateurs d’EpocCam, y compris des arrière-plans virtuels, des masques et d’autres filtres. D’autres filtres devraient être ajoutés à l’avenir, selon la société.

Ces objectifs vont des arrière-plans virtuels qui vous placent dans des décors et des lieux imaginatifs, aux effets AR qui vous transforment en pirate ou vous donnent des oreilles d’animaux, aux filtres personnalisables comme les tons sépia ou les pixelisations qui aident à faire correspondre votre flux vidéo EpocCam à votre style et votre personnalité .

Heureusement, l’intégration avec AR Snap Lenses est disponible pour les versions gratuites et payantes de l’application EpocCam, qui coûte 7,99 $. EpocCam propose également des options pour ajouter des arrière-plans flous ou incrustés de chrominance lorsque vous utilisez votre iPhone comme webcam. L’application est compatible avec les plates-formes populaires de vidéoconférence et de streaming vidéo telles que Zoom, Microsoft Teams et OBS Studio.

Vous pouvez obtenir EpocCam gratuitement sur l’App Store. Afin d’utiliser votre iPhone comme webcam de votre ordinateur, un pilote pour macOS 10.14 ou Windows 10 et versions ultérieures est également requis.

