EPOS Adapt 165T : un casque conçu pour la main-d’œuvre hybride

Un son clair dans n’importe quel environnement est important pour faire des affaires. La technologie d’EPOS, un fournisseur de solutions audio haut de gamme, basé à Copenhague, vous permet d’entendre et d’être parfaitement entendu, ce qui facilite grandement les performances au travail (de nos jours depuis chez vous). Récemment, cette société scandinave a lancé sa série Adapt 100, un casque conçu pour le professionnel hybride. Nous avons obtenu l’EPOS Adapt 165T à des fins d’essai, il se vend à Rs 7 490; Voyons ses principales caractéristiques.

EPOS Adapt 165T est un micro-casque filaire double face. Je pense que les écouteurs abordables sont une excellente option pour répondre aux exigences de communication audio d’aujourd’hui sans compromettre la qualité. La fonction de suppression du bruit garantit des expériences de réunion ininterrompues et limpides depuis n’importe quel lieu de travail.

Le casque est livré avec une prise USB de type C de 3,5 mm, une connectivité plug-and-play facile. Il est certifié par Microsoft Teams et optimisé pour les pratiques de communication unifiées, ce qui le rend convivial pour les réunions officielles Microsoft Teams, les réunions Zoom et les appels. Les écouteurs sont construits avec des matériaux légers assurant une utilisation confortable toute la journée, en gardant à l’esprit les exigences du scénario de travail hybride d’aujourd’hui.

En termes d’utilisation réelle, le casque offre un bon son stéréo avec des basses équilibrées. La conception flexible encourage les mouvements faciles tout en ajustant le casque d’une seule main. Il offre une solution parfaite sur différentes tailles de visage et les coussinets d’oreille peuvent être tordus, permettant au casque de reposer à plat sur la table. En termes simples, la qualité des appels rencontre un design élégant avec ces équipements audio.

L’Adapt 165T utilise la technologie EPOS Voice avec un microphone antibruit pour optimiser la voix de l’utilisateur et améliorer ses appels, et la technologie EPOS ActiveGard intégrée protège les utilisateurs des chocs acoustiques. Ce que j’ai le plus aimé dans le casque, c’est la connectivité des appareils plug-and-play – un utilisateur peut profiter d’un confort accru, en plus d’être facile à ranger et à transporter.

Prix ​​public estimé : Rs 7,490

