Épreuve de premier pour le leader de Second

01/05/2022 à 18:52 CET

.

L’UD Almería affronte un nouveau tour de la Coupe, après avoir laissé Águilas en route au premier tour, qui devait atteindre les tirs au but, et Amorebieta, et il le fait avec un jeu d’une certaine morbidité car l’Elche vient avec Francisco d’Almeria sur le banc, qui a « empêché » le chemin de la montée des Andalous au cours des deux dernières saisons.

Almería assiste à la réunion toujours avec les conséquences de covid-19, au cours de laquelle jusqu’à six joueurs ont été testés positifs et n’ont pas pu être présents lors du match de dimanche dernier à domicile contre Carthagène (0-1).

Le jeu, en tout cas, peut servir à calibrer l’état de certains footballeurs pour l’événement de la ligue dimanche prochain à Las Palmas, car l’objectif prioritaire continue d’être la Ligue pour l’actuel leader de la catégorie.

Quoi qu’il en soit, ils récupèrent Babic par rapport à dimanche dernier. L’arrière central des Balkans a été licencié pour suspension, bien que la nécessité de ne pas perdre de « soufflet » dans la compétition de championnat nous oblige également à penser à ces nominations lors du contrôle des minutes dans une semaine de trois matchs, comme l’a déclaré l’entraîneur mardi de l’équipe, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’.

Il ne décidera ni du onze ni de l’appel avant jeudi après avoir connu les options de certains de ces joueurs qui n’étaient pas en jeu dimanche dernier, certains en raison de covid et d’autres en raison d’une blessure.

Ce sera la troisième fois que rojiblancos et franjiverdes se rencontreront en Copa del Rey. Les deux occasions précédentes ont apporté le triomphe andalou. Le premier avec un but de Soriano, en 87, lors de la saison 2011/12 ; tandis qu’en 2015/16, la victoire est venue aux tirs au but, après un match nul 2-2 en 90 minutes et 3-3 en prolongation.

Elche, quant à lui, fait face à la cravate de la Copa del Rey presque comme une procédure, puisque la priorité absolue de l’équipe d’Elche, plongée dans la lutte pour la permanence, est la compétition de Ligue et surtout le prochain match contre l’Espanyol à Barcelone.

L’équipe d’Elche, qui a perdu deux liens à ce jour sans trop de brillance et avec de la chance contre Leioa (0-2) et Unionistas (0-1), Il pariera une fois de plus sur une équipe composée de joueurs moins communs et qui ont besoin de rythme de compétition dans un match très spécial et émotionnel pour son entraîneur, Francisco Rodríguez, né à Almeria et formé en tant que joueur et entraîneur dans l’équipe rivale.

La bonne nouvelle pour l’entraîneur d’Elche est que Vous pouvez compter sur Iván Marcone, Darío Benedetto, Raúl Guti et Lucas Boyé, quatre des footballeurs absents le week-end dernier en Ligue pour cause de covid.

Tous auront quelques minutes pour se mettre dans la meilleure condition physique avec des joueurs comme Gonzalo Verdú, Josema, Josan, Piatti, Álamo ou Carrillo, avec seulement quelques minutes en Ligue.

Les files d’attente probables

Almería: Makaridze; Buñuel, Puñal, Iván Martos, Akieme ; Robles, Samú Costa ; Juan Villar, Dyego Sousa, Appiah ; et chevalier.

Elche: Werner; Barragán, Gonzalo Verdú, Roco, Josema; Josan, Marcone, Guti, Piatti ; Pere Milla ou Benedetto y Carrillo.

Arbitre: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Las Palmas).

Stade: Municipales des Jeux Méditerranéens.

Heure: 20.00.