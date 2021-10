Épreuve du feu pour un Naples dans le besoin

20/10/2021 à 21h00 CEST

Tout est sourire à Naples quand on parle de Serie A. Des leaders invaincus, pleins de victoires et du sentiment d’être invincible. Mais lorsque les fans de la boîte parthénienne sont informés de la Conference League, les sourires commencent à s’estomper et un visage inquiet commence à apparaître. Et c’est que dans la compétition européenne ceux de Spalletti n’ont pas tout de face, Eh bien, ils n’ont ajouté qu’un point et Ils sont à cinq points de ce qui devrait être l’objectif initial : la première position.

Pour commencer à redresser le parcours, vous devrez vaincre l’incroyable leader du groupe, la Legia de Varsovia, au Diego Armando Maradona. L’équipe polonaise a remporté ses deux matchs par le minimum et plein d’ambition, se rendra en Italie pour donner un autre coup à la compétition. Pour cette rencontre, Spaletti ne pourra pas compter sur Malcuit, Manolas et Ounas, blessé, ni avec le gaucher Marcos Rui, expulsé lors du dernier match contre le Spartak.

Aujourd’hui, il y a d’autres grands duels, vus autrefois dans la plus haute compétition continentale. A 18h45, la Lazio accueille Marseille dans un duel où le vainqueur fera un pas de géant pour décrocher un ticket pour les seizièmes de finale, et un peu plus tard, à 21h00, l’autre match du groupe Real Sociedad : PSV – Monaco. Une rencontre des plus séduisantes entre deux équipes à égalité à quatre points et qui sentent bien le souffle de la peinture ‘txuri-urdin’.

Par ailleurs, Lyon et West Ham, qui affrontent respectivement le Sparta Prague et Genk, ils chercheront leur « trois sur trois » et ajouteront neuf points qui les placeraient dans une position privilégiée. Une journée des plus excitantes se prépare en Ligue Europa. À profiter.