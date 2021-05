Epstein a obtenu un traitement spécial en prison, mais la Floride efface les responsables impliqués, affirmant qu’il n’y a aucune preuve de corruption ⋆ .

Image de fichier: Jeffrey Epstein dans une photo d’archive du 28 mars 2017, fournie par le registre des délinquants sexuels de l’État de New York

(Registre des délinquants sexuels de l’État de New York via AP)

Le département de l’application de la loi de Floride a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de corruption contre les responsables impliqués dans le traitement de la première enquête contre le délinquant sexuel de premier plan Jeffrey Epstein.

Le gouverneur Ron DeSantis avait ordonné l’enquête en août 2019, quelques jours à peine avant qu’Epstein ne se suicide dans une prison fédérale de New York.

Le service d’application de la loi a déclaré dans ses rapports qu’il n’avait trouvé aucune preuve qu’Epstein avait reçu un traitement spécial en raison de la corruption ou de l’influence d’un membre du shérif du comté de Palm Beach ou du bureau du procureur de l’État entre 2005 lorsque l’enquête a été lancée et 2009 lorsqu’il a été libéré. de prison.

Epstein a reçu un «traitement différencié» lors de son emprisonnement en 2008, y compris être placé dans des logements séparés pour des détenus normaux de la palissade du comté de Palm Beach, mais les responsables ont justifié cela en disant que l’énorme richesse personnelle du financier signifiait qu’il y avait un risque «de [him] être extorqué… et / ou extorquer d’autres détenus ».

Les enquêteurs ont conclu que les deux agences suivaient les lois et les règles qui étaient alors en place dans leur gestion d’Epstein.

Dans trois rapports distincts, qui ont été achevés en mars, les enquêteurs de Floride ont déclaré n’avoir trouvé aucune preuve qu’un adjoint du shérif, l’ancien procureur de l’État Barry Krischer ou l’un de ses procureurs «avait été contraint, soudoyé ou engagé dans une activité criminelle dans l’exercice de ses fonctions.”

C’est à ce moment-là que le bureau du procureur de l’État et le shérif ont été critiqués par les victimes d’Epstein et leurs avocats pour le plaidoyer et l’accord de condamnation qu’il a reçu et pour sa participation à un programme de libération du travail.

Le programme lui avait permis de se rendre à son bureau presque tous les jours pendant 16 heures maximum, où il prétendait diriger son entreprise de conseil financier et sa fondation. Il devait porter un moniteur de cheville et embaucher deux adjoints pour surveiller ses allées et venues dans le hall, mais ils n’étaient pas dans son bureau avec lui.

Une femme qui avait alors 17 ans et une autre femme, alors adulte, ont déclaré avoir été trafiquées au bureau d’Epstein pour avoir payé des relations sexuelles avec lui. Ils ont refusé de rencontrer les enquêteurs de Floride, mais leur avocat a envoyé un texto à un enquêteur indiquant qu’il n’y avait pas eu d’actes répréhensibles de la part des députés, selon les rapports.

L’histoire continue

Epstein était connu pour sa richesse et ses relations, y compris les anciens présidents Bill Clinton et Donald Trump et le prince Andrew de Grande-Bretagne.

À sa mort, il avait récemment été inculpé au niveau fédéral de trafic sexuel remontant à près de 20 ans et risquait la prison à vie.

L’enquête ordonnée par M. DeSantis faisait suite à une série d’articles du Miami Herald en 2018 qui ont porté le traitement d’Epstein par la Floride sous le scanner.

Les rapports avaient donné des détails sur les désaccords qui ont éclaté à partir de 2005 parmi les responsables de l’application de la loi après que des adolescentes et des jeunes femmes aient déclaré aux enquêteurs de la police de Palm Beach qu’Epstein les avait agressées sexuellement.

Rapports supplémentaires par les agences

Lire la suite

Melinda Gates a commencé à essayer de divorcer de Bill Gates en 2019 après la rencontre d’Epstein, selon des rapports

Melinda Gates a averti Bill à propos de Jeffrey Epstein en 2013

Eric Lander: L’approbation du meilleur scientifique de Biden a été interrompue lors de réunions avec Jeffrey Epstein