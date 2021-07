Épuisement de l’élan baissier à la zone de 129 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix EURJPY – 23 juillet

Marché EURJPY

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 130,9 $, 132,0 $, 132,5 $

Niveaux d’assistance : 129,6 $, 128,2 $, 127,3 $

Tendance à long terme de l’EURJPY : baissière

L’EURJPY est baissier sur les perspectives à long terme. Les vendeurs continuent d’augmenter leur élan et le prix baisse en conséquence vers le niveau de support de 128,2 $. La paire de devises recule actuellement pour retester le niveau de résistance de 129,6 $. Hier, les baissiers ont dominé le marché de l’EURJPY pour indiquer que le prix pourrait encore baisser après le retracement des prix.

EURJPY Graphique journalier, 23 juillet

La moyenne mobile rapide (EMA de 9 jours) est inférieure à la moyenne mobile lente (EMA de 21 jours). Le prix se négocie en dessous de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes, ce qui indique que l’élan des ours augmente. Une nouvelle augmentation de la pression des ours pourrait faire baisser le prix à 129,6 $, ce qui pourrait faire baisser le prix à 128,2 $ et 127,3 $. Si la pression des ours échoue, le prix peut augmenter vers les niveaux de résistance à 130,9 $, 132,0 $ et 132,5 $.

Tendance à moyen terme de l’EURJPY : baissière

L’EURJPY est baissier sur le graphique en données de 4 heures. Il semble que l’élan des taureaux s’affaiblit alors que le prix a atteint le niveau de support de 129 $. La paire de devises a testé le niveau de support de 129,6 $ le 21 juin. Elle rebondit pour retester le niveau de 130,9 $. Le prix se consolide au niveau de prix de 129,6 $.

Graphique EURJPY 4 heures, 23 juillet

Le prix essaie de pousser le prix au-dessus des 9 périodes EMA et 21 périodes EMA. La période d’indice de force relative 14 est à 50 niveaux avec la ligne de signal pointant vers le haut pour indiquer un signal d’achat.

