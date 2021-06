EQ s’associe à Vivriti pour investir 375 crore de roupies dans le financement par emprunt des petites entreprises et des fin-techs

La société conseille actuellement des actifs d’environ 300 millions de dollars.

La société suisse d’investissement d’impact Enabling Qapital (EQ) s’est associée à Vivriti Asset Management (VAM), un gestionnaire d’actifs de premier plan, basé à Chennai, pour investir jusqu’à Rs 375 crore dans la promotion des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU et dans le soutien aux entreprises qui devraient diriger la reprise économique après la pandémie.

Le partenariat vise à fournir un financement par emprunt pour soutenir les petites entreprises et les technologies financières, autonomiser les femmes entrepreneurs et renforcer les chaînes d’approvisionnement agricoles, selon un communiqué de VAM.

EQ a une présence mondiale avec plus de 25 membres d’équipe basés en Suisse, au Liechtenstein, au Kenya, au Pakistan, au Kirgistan, en Inde et en Équateur.

Chuck Olson, associé directeur chez EQ, a déclaré : « Le partenariat tirera parti de la vaste expérience de l’équipe de Vivriti en matière d’identification d’entreprises de haute qualité, d’investissement sur les marchés du crédit indiens et de gestion des risques à travers les cycles économiques.

Plus tôt cette année, VAM a levé des engagements de Rs 1 300 crore dans ses fonds auprès d’investisseurs mondiaux et nationaux intéressés à investir dans cet espace. Ces fonds ciblent des rendements compris entre 8 et 16 % avec une faible volatilité des rendements, en fournissant aux entreprises de taille moyenne et émergentes un financement sur mesure, a-t-il déclaré.

Soumendra Ghosh, directeur des investissements de VAM et membre fondateur du groupe Vivriti, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à EQ pour atteindre des objectifs qui passionnent les deux entreprises. Les marchés de la dette indiens peu profonds offrent une opportunité énorme aux gestionnaires d’actifs capables de combler le fossé entre le risque perçu et le risque réel.

« Forts de la solide technologie du groupe et de son épine dorsale de gestion des risques, nous, chez VAM, avons été en mesure de créer régulièrement des portefeuilles affichant un rendement ajusté au risque supérieur au marché, tout en investissant dans des entreprises socialement responsables.

