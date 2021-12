Equality admet que le crime sexiste en Cantabrie est une erreur du système

20/12/2021

Le ministère de l’Égalité a reconnu ce lundi que le crime sexiste du 17 décembre dernier en Cantabrie, dans lequel un homme a tué son ex-conjointe, avec une ordonnance de protection, et sa fille de onze mois, est « évidemment » un échec de le système que tant le gouvernement que le pouvoir judiciaire doivent analyser.

Le délégué du Gouvernement contre la violence de genre l’a dit, Victoria Rosell, lors de la conférence de presse qu’il a donnée avec la ministre de l’Égalité, Irene Montero, et la secrétaire d’État, Angela Rodriguez, pour faire le point sur les politiques que le département a menées cette année et celles qu’il entend mener en 2022.

Interrogé sur ce qui s’est passé dans ce meurtre macho dans la ville cantabrique de Liaño de Villaescusa de la femme de 40 ans et de son bébé de 11 mois, puisque la victime avait déposé une plainte et que l’agresseur avait une ordonnance restrictive, Rosell voulais commencer par dire qu’avec cette affaire il a « le souffle contenu et le cœur dans le poing ».

Le délégué a indiqué que la priorité est de détecter ce qui a mal tourné et a rappelé que le directeur de la Garde civile a annoncé une enquête sur cette affaire, tout en indiquant que ni la victime ni l’agresseur ne disposaient d’un dispositif de géolocalisation, ce qui est dû à un décision du tribunal.

« Évidemment, c’est un échec du système que nous devons analyser non seulement le pouvoir exécutif, mais aussi le pouvoir judiciaire », a déclaré Rosell, qui a insisté sur la nécessité de revoir l’efficacité des ordonnances restrictives sans dispositif et de promouvoir la technique moyens disponibles qui fonctionnent lorsqu’il s’agit de détecter les violations des ordonnances de protection.