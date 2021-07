Équateur de la Copa América : Connaître les cotes de l’Albicelestes pour les quarts de finale

in

Après Uruguay Oui La Colombie déterminer le premier volet de la deuxième demi-finale du Coupe de l’America 2021, ce sera au tour de Argentine Oui Équateur de s’affronter sur le terrain de jeu afin de définir qui passera à l’étape suivante de la compétition. Le football, bien sûr, a montré d’innombrables fois que rien n’est écrit jusqu’à ce que le ballon roule, mais même ainsi, il y a régulièrement des favoris, et celui cette fois est l’albiceleste.

Surtout, il est impératif de souligner que, avec Brésil, les de Lionel scaloni Ils sont les meilleurs candidats pour remporter le tournoi. Avec 3 victoires et 1 nul, l’équipe argentine reste invaincue dans la compétition, tandis que La Tricolor se qualifie dernier du groupe B avec 3 nuls et 1 défaite. En outre, L’Argentine enregistre 10 victoires et 5 nuls lors de ses 18 derniers matchs contre l’Équateur, donc l’histoire offre également un support pour son favoritisme.

Compte tenu de ce qui précède, les bookmakers payent la victoire de l’Argentine à 1,6 euros (1,22 en prolongation), tandis que La victoire de l’Equateur est évaluée à 6 euros (4.1 en extension). Finalement, une cravate se négocie à 3,5 euros, bien que ces estimations ne puissent être confirmées que lorsque la confrontation se déroulera plus tard dans la journée.